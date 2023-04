Sadio Mané (t.v.) er bøtelagt med over fire millioner kroner for å ha slått til Leroy Sane (t.h.), ifølge Bild.

Bild: Mané får rekordbot etter bråket med Sané

Sadio Mané får den høyeste boten Bayern München noensinne har gitt en spiller som følge av bråket i garderoben med Leroy Sané, skriver Bild.

NTB

Ifølge den tyske storavisen lyder boten på 350.000 euro, noe som tilsvarer over fire millioner norske kroner. Det er angivelig den høyeste boten i klubbens historie.

Til sammenligning måtte Franck Ribéry «bare» ut med 50.000 euro for slaget mot Arjen Robben i 2012. Mané ble også internt suspendert i én kamp etter bråket.

Ifølge klausulen i kontrakten hans kunne imidlertid klubben krevd en hel månedslønn av Mané etter garderobebråket. Senegaleserens lønn skal etter rapportene ligge på over to millioner euro i måneden, noe klubbsjefene synes var for mye å kreve.

Mané og Sané begynte å krangle på tampen av kampen mot Manchester City i kvartfinalen i mesterligaen. I garderoben fortsatte det, og der skal det ha kommet et slag fra Mané mot den tyske lagkameraten.

Flere lagkamerater måtte angivelig gripe inn og skille kamphanene.