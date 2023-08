Magnus Carlsen: − Villig til å spille mot Niemann

I en felles uttalelse fra Chess.com sier Magnus Carlsen at konflikten med Hans Niemann er over.

VG utvider saken.

Chess.com skriver i en felles uttalelse fra Carlsen, Niemann og nettsiden selv at konflikten som har preget sjakkverden nå er over.

– Jeg aksepterer rapporten til Chess.com, inkludert uttalelsen om at det ikke finnes bevis på at Niemann jukset i hans parti mot meg under Sinquefield Cup. Jeg er villig til å spille mot Niemann i fremtidige turneringe, om vi blir trukket til spille mot hverandre, sier Carlsen i pressemeldingen.

Magnus Carlsen og Hans Niemann har vært i åpen konflikt siden verdensener Carlsen trakk seg fra Sinquefield Cup september 2023 etter å ha tapt for Niemman.

I etterkant av situasjonen sa Carlsen følgende:

«Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har innrømmet offentlig».

Siden har amerikanske Niemann gått til søksmål mot Carlsen og Chess.com. Senest i juni ble Niemanns søksmål avvist av den føderale domstolen i Missouri.