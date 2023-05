Barcelona-trener Xavi Hernandez mister fotballdirektøren sin.

Barcelona-direktør ferdig til sommeren – ryktes til Aston Villa

Barcelona har annonsert at deres fotballdirektør, Mateu Alemany, er ferdig i klubben 30. juni. Ifølge Marca slutter han seg til Aston Villa.

NTB

«Til tross for at han har en kontrakt til 2024, har Mateu Alemany informert FC Barcelonas president, Joan Laporta, om at han har til hensikt å ta en ny vei i karrieren, men samtidig forsikrer han at han vil fullføre sommerens overgangsvindu med klubben», står det i pressemeldingen fra Barcelona.

Alemany har jobbet som fotballdirektør i klubben siden Laporta tok over som klubbpresident etter Josep Maria Bartomeu i 2021.

«Han har siden gjort det mulig for FC Barcelona å fullføre overganger som virket umulige og ga treneren et konkurransedyktig lag innenfor rammene av de pågående økonomiske problemene», skriver klubben.

Alemany har tidligere jobber som direktør i Valencia og har hatt en rekke roller i Mallorca, som blant annet klubbpresident. Ifølge den spanske avisen Marca vil Unai Emerys prosjekt i Aston Villa være hans neste stopp i karrieren.

