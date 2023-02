Kommentar

Strømmekrise uten svar

Det er vanskelig å se for seg en farbar vei som ender med at strømming av idrett for mindreårige ser dagens lys igjen.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

De fleste har fremstått enige om at norsk idrett har gjort lurt i å ta en fot i bakken.

Innføringen av robotkameraer i breddeidretten hadde foregått uten den nødvendige prinsipielle debatten i forkant, og reaksjonene har naturlig nok vært sterke.

Men nå er spørsmålet hva som skal skje videre med et satsing som involverer både prestisje og penger.

Kommer vi til å få strømming av umyndige i stort omfang igjen, etter at spørsmålet er tilstrekkelig drøftet og utredet?

Eller vil det settes en permanent aldersgrense på 18 for kameraer i breddeidretten?

Det svaret er det selvsagt bare tiden som kan gi oss. Men hindrene er så mange og sammensatte at det i skrivende stund er vanskelig å se for seg hvordan kameraene skal vinne kampen.

Her er noen relevante konfliktlinjer:

Norsk idrett er åpenbart splittet i strømmespørsmålet. MyGame hadde inngått avtale med seks særforbund, mens skepsisen er stor på kretshold til å la umyndige filmes.

Norges idrettsforbund sentralt virker å ha vært sent på ballen, men det er positivt at det skal gjøres en vurdering av hva som er barns beste om dette temaet.

Men hvordan man skal kunne konkludere om noe slikt, er det jammen ikke lett å se, all den til både hensyn og interesser spriker i ulike retninger.

Dersom vinden skulle snu i retning av ny strømmeiver i idrettsbevegelsen, er første steg hvordan det eventuelt kan forankres ordentlig denne gangen.

Det er umulig å se en annen løsning enn at saken bør løftes så høyt det går, gjennom en prinsippdiskusjon på idrettstinget. Vil norsk idrett ha kameraer i et slikt omgang, også der mindreåringe er aktører, eller er ikke en slik grad av filming ønsket?

En hovedgrunn til at det ble dratt brått i brekket, er at særforbundene ikke sørget for en bedre forankring før en så kontroversiell satsing ble rullet ut.

Men uavhengig av feilene som er gjort til nå, ligger det et stort spørsmål på bordet å ta stilling til. Det er ingen grunn til å la behandlingen drøye så lenge. Selvsagt skal det gjøres ordentlige undersøkelser, men på et punkt handler dakt om å ta et overordnet standpunkt.

Men selv om vi forutsetter at idrettstinget blir strømme-venner, er det ikke gitt at kameraene kommer i gang igjen i det omfanget MyGame hadde lagt opp til.

Så lenge mange av anleggene drives av det offentlige, vil det være kommuner ulike steder i landet som bestemmer over egne arenaer.

Her vil det ikke fungere å kutte svinger.

Idretten liker å styre seg selv, men det offentlige er fortsatt herrer i egne hus og haller.

Om et strømmetilbud skal bli funksjonelt og fristende å abonnere på, er man i praksis avhengig av tilslutning nærmest overalt.

Det er neppe mange som vil betale for en tjeneste dersom du hver uke må sjekke om neste kamp spilles et sted der kameraer er tillatt eller ei, avhengig av om kampstedet er eiet av den eller den.

Og jobben med å eventuelt skulle overbevise politikere, er ikke gjort én gang for alle. Den må i tilfelle tas overfor en haug med lokalstyrer, der både maktforholdet mellom de politiske partiene og andre forhold vil kunne variere kraftig.

For eksempel kan reisevei og geografi spille inn på iveren.



Så langt har det vært et problem for strømmeprosjektet at motstanden har vært så stor i de største byene. Å få gjennomslag her vil trolig være avgjørende for å få konseptet til å fungere, og så langt virker veien til å overbevise kommuner som Oslo til å være uvirkelig lang.

Samtidig spørs det hvordan andre aktører, for eksempel mediehus som har strømmet skoleturneringer utenfor den organiserte idrettens kontroll, fremover vil forholde seg til den omfattende motviljen mot å filme folk under 18.

Kanskje vil strømmetjenesten MyGame komme opp igjen ned fra 15 års alder, dersom det lykkes med å lande et opplegg som er politisk spiselig i alle leire. Men akkurat nå er det umulig å se en vei tilbake.