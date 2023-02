1 / 3 LEDIGE SETER: Det var langt fra utsolgt under søndagens lagsprinter i VM. Slik så det ut under søndagens mix-stafett i kombinert. forrige neste fullskjerm

Glisne tribuner i ski-VM: − Kjedelig

PLANICA (VG) Tribunene har vært halvtomme under VM-åpningen. Den svenske profilen Calle Halfvarsson synes noe er galt.

– Det er så klart kjedelig at det er dårlig med folk. Det blir ingen VM-følelse, sier Halfvarsson.

To år før Trondheim avholder samme mesterskap, har glisne og på det meste halvfulle tribuner preget øvelsene i langrenn, kombinert og hopp i Planica så langt. Overfor VG innrømmer arrangøren at billettsalget ikke har gått som forventet.

– Vi savner fans fra de tyskspråklige landene og delvis fra de skandinaviske landene, der vi hadde regnet med flere tilreisende enn det som har kommet, sier Tomi Trbovc ved pressekontoret i organisasjonskomiteen i Planica.

De opplyser at den aller svakest besøkte dagen i VM så langt var åpningsdagen onsdag, men også under søndagens team-konkurranser i langrenn og kombinert var det mange ledige plasser på tribunene i den slovenske VM-dalen.

Det la også utøverne merke til.

– Vi er kanskje på feil sted. Det er nok ikke så lett å få mye folk her. I Seefeld var det veldig bra trykk med svensker og nordmenn, og det bodde mye folk i nærheten, sier Halfvarsson.

Kapasiteten på skistadionet i Planica er 15.000 tilskuere, som er noe mindre enn i tidligere VM-byer som Seefeld og Oslo.

Men så langt har det aldri vært mer enn på toppen halvfullt. Dette er tilskuertallene så langt, opplyser pressekontakten.

Onsdag 22. februar: 4000

Torsdag 23. februar: 5.500

Fredag 24. ferbuar: 5000

Lørdag 25. februar: 7200

Til sammenligning besøkte totalt 200.000 mennesker ski-VM i østerrikske Seefeld i 2019, før coronapandemien. I VM i Lahti i 2017 oppgir arrangøren at 270.000 tilskuere var innom.

Oslo/Holmenkollen i 2011 samlet for øvrig nærmere 300.000 tilskuere totalt.

Med fulle tribuner hver dag kunne årets arrangør i Slovenia maksimalt klart 150.000 tilskuere når VM avsluttes om en uke, men det vil de altså ikke være i nærheten av.

Bronsevinnerne på lagsprinten, USA med Jessica Diggins og Julia Kern, takker publikum som var på plass søndag.

– Det var bra trøkk på tribunen fra de som var her. De lagde masse lyd, sier Kern og Diggins.

Skiarenaen ligger i en dal mellom Planica og Rateče, der det bare bor litt over 600 mennesker. Den slovenske hovedstaden Ljubljana er vel å merke bare en drøy times kjøring unna.

Norske Jens Haugland, sykkelsjef i Uno X og en av Johannes Høsflot Klæbos sponsorer, har vært i VM sammen med sønnen for å se på.

Han stusset da blant annet på antall tilskuere, tilgjengeligheten til areaen og billettprisene.

– Planica. En flott og intim VM-arena, som byr på en flott ramme. Lang gange for små til stadion (3–4 km hver vei). Meget svak TV-prod og resultatinfo på storskjerm. Fanshop ikke åpnet da vi kom. Langt fra full tribune, men fin trøkk, skrev han på Twitter.

Overfor VG forteller Haugland at han betalte 100 euro for tribunebillett til seg og sønnen for én dag, noe som tilsvarer rundt 1100 kroner. Sønnen er ung nok til å få gratis inngang.

– Det finnes ikke synd på meg, bare så det er sagt. Men jeg velger meg alltid fulle tribuner for halve priser fremfor halvfulle tribuner til full pris. Spesielt med ambisjonen om å være attraktiv for et utrolig viktig Mellom-Europa, sier Haugland til VG.

Det er vel å merke ulike prisklasser på billettene, og prisene varierer også fra dag til dag, siden programmet og antall øvelser per dag varierer.

For de som orker å stå i bakken hele dagen, koster de billigste dagsbillettene fra rundt 500 norske kroner og opp mot 700 kroner andre dager.

For billetter på stå-tribunen eller sittetribunen, må man ut med enda noen hundrelapper ekstra.

Pål Golberg skjønner de som synes det kan bli i dyreste laget.

– Som arrangør bør man kanskje heller tenke på alle de menneskene som reiser hit og legger igjen masse penger, at området er tjent med at de spytter inn X antall kroner, for å tiltrekke seg flest mulig mennesker, sier Pål Golberg.

– Vi får to billetter til hver distanse jeg går, og det sparer jo mamma for nesten 20.0000 kroner, legger han til.

Johannes Høsflot Klæbo minner om at det kanskje er et vanskelig mattestykke for arrangøren å få til å gå i pluss.

– Det er klart, noe må arrangementet tjene penger på, men det er jo en balansegang, det der, sier Klæbo.

Konfrontert med prisen på billettene, svarer Trbovc at det er mange forskjellige alternativer tilgjengelig, og at billetten også gir gratis tog- og bussbillett og inngang på enkelte andre arrangementer i forbindelse med VM-programmet.

– Vi ønsker å legge til rette for at så mange tilskuere som mulig kan komme og nyte dette mesterskapet, sier pressekontakten.