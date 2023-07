Caster Semenya under høringen i CAS i 2019.

Caster Semenya: − Rettferdigheten har talt

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen ga Caster Semenya nytt håp på egne og andres vegne.

Semenya fikk tirsdag medhold fra domstolen i Strasbourg i at hun ikke ble ordentlig behandlet i en regelsak om tvungen medisinering for å kunne leve opp til hormonkravene til Det internasjonale friidrettsforbundet (WA).

Menneskerettighetsdomstolen slo fast at den doble OL-vinneren på 800 meter ikke hadde fått ordentlig behandling i det sveitsiske rettssystemet.

Onsdag ga løperen fra Sør-Afrika lyd fra seg.

Hun tilhører dem som har et naturlig forhøyet testosteronnivå i kroppen.

– Rettferdigheten har talt, men dette er bare starten, heter det fra henne, ifølge nyhetsbyrået AFP.

WA innførte i 2018 krav om at kvinnelige utøvere med et for høyt testosteronnivå må få nivået ned ved hjelp av medisinering om de vil delta i konkurranser.

Semenya har nektet å rette seg etter denne regelen og at hun ikke vil bruke medisiner for å senke sitt testosteronnivå.

WA har sagt at de ikke vil endre praksis.

To ganger har Semenya gått rettens vei. Begge ganger har hun tapt. Først tapte hun en appellsak i Idrettens Voldgiftsrett (CAS). Senere fikk appellsaken i det sveitsiske rettssystemet samme utfall.

Semenya håper at signalene fra menneskerettighetsdomstolen vil få alle verdens idrettsforbund til å respektere menneskerettighetene.

– Mine rettigheter er blitt krenket, og min karriere ble hardt rammet. Det hele har vært ødeleggende mentalt, følelsesmessig, fysisk og økonomisk, uttaler Semenya.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen mener at Caster Semenya bør få en ny sjanse til å prøve saken i det sveitsiske rettssystemet.