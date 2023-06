LØPER FRA ALLE: Jakob Ingebrigtsen fortsetter å dominere på mellomdistansene.

Svensk frustrasjon over Norges dominans: «En syk utvikling»

BISLETT (VG) Etter en ny stor norsk idrettskveld, kalles det norske idrettseventyret for «syk» i Sveriges største avis.

Bislett torsdag kveld: Ny europeisk rekord av Jakob Ingebrigtsen (22) på 1500 meter og Karsten Warholm (27) leverte sitt nest beste løp på 400 meter hekk.

Sverige fikk med seg en svensk rekord av Andreas Almgren på 1500 meter (3.32,00), og Armand Duplantis gikk over seks meter (6,01) i stavsprang igjen.

«Men det blekner i den norske oppvisningen» skriver sportskommentator Mats Wennerholm i Aftonbladet og har følgende oppgitte spørsmål om Norge:

«Hva er det egentlig med dette landet?»

For rollene har blitt snudd på hodet. Det er ikke uten grunn at Sverige har vært storebror. For hvis vi ser bort fra det som foregår på snø, så har Sverige hatt mest å banke i bordet med. Med tennishelter som Björn Borg, Stefan Edberg og Mats Wilander, store stjerner i golf og ikke minst fotball, der de har hatt for vane å komme til sluttspill i fotball for herrer.

I mange år har det vært enkelt for Sverige å bølle med lillebroren Norge, men det er vanskelig å være like tøff i trynet når lillebror har vokst seg stor og sterk.

«Det er en syk utvikling på alle hold og kanter for denne lilleputtnasjonen», skriver Wennerholm.

I Norden har ingen vært større enn Zlatan Ibrahimovic (41) når det kommer til fotball. Han har vært svenskenes sterkeste kort, men kanskje er det et spørsmål om tid før kongen blir overgått av et norsk ess i den diskusjonen.

«Ingen er større enn Erling Braut Haaland», skriver Wennerholm, og legger til:

«Og så har de nesten en like stor fotballstjerne i Arsenal, hvor Martin Ødegaard (24) har hatt en suksess-sesong. Det er nesten som å ha to Zlatan-er samtidig.»

I tillegg trekker han frem store profiler i verdensidretter som tennis og golf. Noe som føltes utenkelig ut for bare få år siden. Casper Ruud har kommet til finalen i tre av de siste fem Grand Slam Grand SlamDe mest prestisjefulle turneringene i tennis. -turneringene, og Viktor Hovland kommer fra sin største turneringsseier og er rangert som verdens femte beste golfspiller.

«Nå venter jeg bare på den første nordmannen i Formel 1. Og jeg har ikke engang nevnt langrenn», skriver Wennerholm etter å ha ramset opp Norges profiler.

Det begynner faktisk å bli vanskelig å finne idretter Sverige er bedre enn Norge i. Jo da, Armand Duplantis er overlegen i stavsprang og Sarah Sjöström er bedre enn våre svømmere, men utenom det er det ikke mye svenskene tar oss i.

«Det føles som om vi må være fornøyde så lenge vi slår dem i ishockey», avslutter Wennerholm.

Bislett-general Steinar Hoen har kontakt med mange i forbindelse med gjennomføringen av Bislett. Han mener norsk sommeridrett er «helt vill» om dagen med Ingebrigtsen og Warholm i friidrett, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland i fotball, Casper Ruud i tennis og Viktor Hovland i golf.

– Helt «fuckings» vilt. Folk skjønner ikke, jeg snakker med utøvere som lurer. Det er helt vilt det de gutta driver med, sier Hoen.

– Det er mye bra som skjer for norsk idrett om dagen. Ja... Det er kult, sa Jakob Ingebrigtsen etter verdensrekorden i Paris (7.54,10 på to engelske mil, 3218 meter)