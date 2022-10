Se dokumentaren «Lapporten Skyline»: Balanserer 600 meter over bakken

Å balansere på line er utfordrende nok for de fleste. Når en gruppe eventyrere spenner opp en over to kilometer lang line mellom to fjelltopper, kan de sette en bokstavelig talt svimlende verdensrekord.

VG har kun rettigheter til å vise «Lapporten Skyline» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.