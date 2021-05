HENGER MED HODET: Kåre Ingebrigtsen (t.v.) og Eirik Horneland har ikke hatt noen grunn til å smile så langt, men kan se fremover mot det som på papiret ser ut som enklere kamper. Foto: Marit Hommedal

Brann med fem strake tap og verste seriestart noensinne: − Nå er de ute og sykler

BERGEN (VG) (Brann - Bodø/Glimt 1–2) Etter et knepent tap mot Bodø/Glimt er fasiten sisteplass og fem strake tap på de fem første kampene for Brann. Nå brenner det under føttene på trenerduoen, mener Brann-helt Erik Huseklepp.

Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Det øker jo bare presset inn mot de kampene der de nå må begynne å ta poeng. De har nå møtt fem tøffe motstandere, og ender opp med null poeng, sier Huseklepp om Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland.

Glimt-kaptein Patrick Berg sendte Brann under i andre omgang, men Daouda Bamba kontret inn 1–1 ti minutter før slutt. Formspissen Erik Botheim sørget imidlertid for at Brann gikk på en ny smell.

Etter å ha ha spilt mot fem av de antatt beste lagene i ligaen, er fasiten null poeng og 4–15 i målforskjell for Brann. Det er deres verste seriestart noensinne.

– Så er det kanskje mange som tenker at «sesongen begynner i kamp seks». Ja da, men presset blir jo enormt nå mot Stabæk i neste kamp, sier Huseklepp, før han fortsetter.

Huseklepp mener at det ikke går an å skylde på uflaks etter to tette kamper mot Rosenborg og Glimt.

– Nå er de ute og sykler. Det er vanskelig å komme seg ut av de situasjonene der. Det blir en stor utfordring for Brann, sier Huseklepp.

Vondt

Det var en tydelig skuffet og resignert Kåre Ingebrigtsen som møtte VG etter tapet mot Glimt.

– Vi spiller en god fotballkamp, og så er motstanderen bedre enn oss foran mål. Det er jævlig vondt å igjen oppleve at vi spiller jevnt med et av lagene som slåss om seriegullet i år, sier han.

– Hvordan er spillergruppen etter nok et knepent tap?

– Vi er en spillergruppe som er enormt bra. Vi har stått sammen og jobber knallhardt. Vi føler at vi er i utvikling og at vi får fryktelig dårlig betalt. Det nytter ikke å legge seg ned, grine og synes synd på seg selv. Det er kamper om 72 timer, så det er bare å komme seg i restitusjon og jobbe videre, fortsetter Ingebrigtsen.

Nederst på «Kåretabellen»

Brann fikk nylig på plass danske Jimmi Nagel Jacobsen som ny sportssjef. Ingebrigtsen har troen på at det kan bedre bergensernes resultater på lang sikt.

– På lang sikt så kan han nok det. På kort sikt så er jeg usikker på om han kan score noen mål for oss, sier Ingebrigtsen med et glimt i øyet.

Den forbedringen vil i så fall være kjærkommen for Brann. Etter at Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland tok over som trenere i august i fjor, har ingen av lagene i Eliteserien – som også spilte i fjor – tatt færre poeng enn Brann. Fasiten er 18 poeng på 22 kamper.

Fortsatt tillit

Brann-kaptein Petter Strand er klar på at Ingebrigtsen og assistent Eirik Horneland nyter full tillit i spillergruppen, til tross for null poeng så langt i sesongen.

– Ja, helt klart. Vi ser kamp for kamp at det ser bedre ut enn det har gjort tidligere. Vi har møtt god motstand, og vært uheldige i flere kamper.

Kapteinen har troen på poeng i de neste kampene, med et kampprogram som på papiret kan virke lettere.

– Hvis vi fortsetter sånn som vi har spilt nå de siste kampene, så skal det holde til å ta mange poeng mot mange av lagene i Eliteserien, slår han fast.

Neste mulighet for tre poeng blir borte mot Stabæk. Den kampen spilles allerede på torsdag.