FØR ROLLEBYTTET: Olaf Tufte foran i rollen som «stroke» – taktholder – under VM i Linz for to år siden. Videre rekkefølge i dobbeltfireren da, men ikke nå: Oscar Helvig, Martin Helseth og Erik Solbakken. Foto: Estela Reinoso / NTB

Rollebytte for Tufte – dropper verdenscup

Olaf Tufte (45) har måttet gi fra seg rollen som «stroke» og taktstokken i et forsøk på å få fart på Norges dobbeltfirer før OL i Tokyo om drøyt to måneder.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Fordi vi føler at vi står og stamper. Vi må se om en forandring må til for å få det til å fly igjen. Går det fortere, et det en bra løsning, forklarer Olaf Tufte.

– Vi var ikke fornøyd etter Zagreb. Vi har byttet plasser i båten. Det er jeg som har tatt den endelige beslutningen, men den er vel forankret i gruppen. Det er en test for å få bedre resultater, bekrefter landslagssjef Johan Flodin.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

Olaf Tufte, Oscar Hellvig, Erik Solbakken og Martin Helseth ble sist i finalen i årets første verdenscupregatta i roing for tre uker siden. Den OL-klare norske båten lå sist fra start til mål i løpet i Zagreb i Kroatia, som Estland vant. Tufte & co. kom inn 8,2 sekunder bak.

– Vi lurer vi også, svarer Olaf Tufte på spørsmål om hvorfor det har gått så dårlig for dem.

Han mener det som nå må til er «terpe, terpe og terpe», samt å gi Erik Solbakken tid til å finne seg til ro i sin nye rolle som «stroke» - etter byttet med Tufte.

Johan Flodin er i sveitsiske Luzern foran sesongens andre verdenscupregatta i roing fredag til søndag. Norges OL-klare dobbeltfirer med Olaf Tufte som såkalt «stroke» var påmeldt, men sist søndag ble beslutningen om ikke å delta og rollebyttet tatt.

les også Tufte om Tokyo-OL: – Vil bli en bisarr opplevelse

Olaf Tufte bytter plass med Erik Solbakken. Det betyr at den dobbelte OL-gullvinneren må sette seg midt i båten, mens Solbakken blir flyttet frem. Tufte vil ikke lenger ha rollen som «stroke», det vil si den som bestemmer ro-takten – eller holder i båtens taktstokk.

NYE TAKTER: Olaf Tufte og dobbeltfireren under trening på Årungen, i en fersk oppsetning – med Erik Solbakken i front som «stroke» og Olaf Tufte nest bakerst, etter deres rollebytte. Bildet er tatt 14. mai. Bakerst sitter Martin Helseth, i midten foran Tufte Oscar Helvig. Foto: Ørn E. Borgen

I alle fall midlertidig, ifølge Johan Flodin.

– Testen vil vare til over verdenscup tre i Sabaudia, sier han.

Regattaen utenfor Roma 4. til 6. juni er den siste verdenscupen før Norges OL-klare roere drar på treningsleir i Italia 13. til 27. juni, og deretter til Tokyo 15. juli. Nå er dobbeltfireren – i ny sammensetning – satt til å øve hjemme på Årungen.

Johan Flodin sier at det er foretatt rollebytte i den tidligere, vel å merke under trening. Han sier at de har et «åpent sinn» med hensyn til om byttet er tenkt å gjelde frem til OL-starten. Et re-rollebytte kan skje.

les også Rørt Olaf Tufte fortsetter satsingen mot OL: – Lyst til å avslutte med stil

– Hypotesen er at dette skal være et alternativ. Det er ingen risiko å bytte så lenge før OL. Vi kan gå tilbake på det, sier han.

Han uttalte for to uker siden til VG at dobbeltfireren «kanskje ligger seks uker bak i forhold til det vi hadde planlagt». Han forklarte at «vi» forventer mer. Det vil si at fireren skal fremstå som medaljekandidat foran OL.

Flodin står fortsatt for den oppfatningen.

les også Olaf Tufte frykter at coronatrøbbel reduserer OL-sjansene

– Foreløpig har de bare medaljepotensial. De har hatt bedre fart på trening enn det de har prestert i konkurranser, sa han 5. mai.

– Er det mulig å ta igjen de seks ukene?

– Ja, absolutt. Vi har nesten tre måneder på oss, svarte han da – etter verdenscupen i Zagreb.