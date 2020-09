Knutsen om Zlatan: – Han har tjuvtriks

MILANO/OSLO (VG) Trener Kjetil Knutsen (51) har planen klar for hvordan Bodø/Glimt skal stoppe Milans stjernespiller Zlatan Ibrahimovic i torsdagens storkamp på San Siro.

Bodø/Glimt står foran sesongens tøffeste oppgave når de møter Milan i tredje kvalifiseringsrunde til Europa League torsdag kveld. Onsdag formiddag møtte trener Kjetil Knutsen og kapteinsduoen Ulrik Saltnes og Patrick Berg pressen i Italia.

– Det er utrolig gøy å komme til Milano. Dette er et historisk øyeblikk i Glimts historie. Vi møter et av de største lagene i Europa og kanskje det beste laget i denne turneringen. Det er en optimal test - på vår identitet og på vår måte å spille fotball på. Vi gleder oss veldig, sier trener Knutsen på pressekonferansen.

På pressekonferansen fikk Glimt-sjefen spørsmål om hvordan de skulle stoppe Milans stjernepiller Zlatan Ibrahimovic:

– Han er helt rå. Han har tjuvtriks og er en fantastisk spiller. Du må være røff og tøff med ham og ikke la deg lure. Vi må være oppi ham, stenge av fart og gjennombruddskraft. Jeg tror det er summen av disse tingene som er viktige, ikke å kun fokusere på enkeltspillere, svarer Knutsen på spørsmålet.

Og Ibrahimovic er i form før Glimt-møtet. Mandag scoret svensken to mål i generalprøven:

Kaptein Patrick Berg er mer sindig i sitt svar om hvordan den svenske stjernen skal stoppes:

– Det viktigste for oss er å ha fokus på oss selv. Vi kan ikke la oss kontrollere av det de holder på med, sier Berg på pressekonferansen.

– Ser dere noen svakheter med Milan-laget?

– Det er et lag som faktisk ligner litt på oss. De liker å press høyt og er gode i gjenvinning. Klarer vi å komme ut av presset, gå gjennom de rette rommene og være gjennombruddshissig ser jeg muligheter. Men det må sies at det er et veldig godt lag, sier Knutsen, samtidig som han trekker frem Glimts fordel med 20 spilte kamper i årets sesong mot Milans to.

les også Milan-sjefen om Glimt: – Unge og hurtige

Milan er på papiret storfavoritter, men Knutsen tror ikke Milan vil undervurdere Glimt på San Siro.

– Nei. Italienske lag er kjent for å forberede seg veldig godt. De har sett oss i mange kamper og jeg tror de er meget godt forberedt, sier han.

Dersom Glimt skulle klare å vinne i Milano, blir det også bortekamp i siste runde. Det blir mot enten tyrkiske Besiktas eller portugisiske Rio Ave.

Glimt leder Eliteserien suverent med 50 poeng på 18 kamper. De er foreløpig ubeseiret og har scoret hele 65 mål. Neste kamp i Eliteserien er hjemme mot Vålerenga søndag 20.30. Slik så det ut da de slo Brann 3–1-i Bergen forrige runde:

