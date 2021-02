GULL OG BRONSE: Jarl Magnus Riiber og Jens Lurås Oftebro tok begge medalje under den første kombinertøvelsen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

VM-debutanten skremmer Riiber: − Han er en luring

OBERSTDORF/OSLO (VG) Jens Lurås Oftebro (20) gikk inn til bronse i sitt første VM-renn. Gullvinneren Jarl Magnus Riiber (23) lar seg skremme av potensialet til lagkameraten.

Jarl Magnus Riiber er den store kombinertkongen og har dominert kombinertsporten de siste årene. Fredag gikk han inn til sitt tredje VM-gull i karrieren, mens «kronprinsen» i norsk kombinertsport, Jens Lurås Oftebro kom inn like bak. Søndag gikk de inn til gull i lagkonkurransen sammen.

Allerede som 18-åring gikk Lurås Oftebro inn til sjetteplass under et verdenscuprenn i Holmenkollen og forrige sesong fikk han et gjennombrudd med fem pallplasser i verdenscupen og et helt overlegent gull i junior-VM.

Denne sesongen har han tatt sin første verdenscupseier og gikk altså inn til bronse i VM-debuten.

– Han er en luring, han Jens. Han går som regel litt under radaren. Jeg synes han ikke helt har fått ut de resultatene han egentlig sitter på, sier Riiber til VG.

– Han er den som matcher meg best på trening og har et veldig høyt potensial i hoppbakken. Han går fortere år for år og det skremmer meg litt. Han kan være ordentlig seig om han virkelig har dagen, sier Riiber om den tre år yngre lagkameraten.

«Luring» er også ordet lagkamerat Espen Bjørnstad bruker om Lurås Oftebro.

– Han sniker seg rundt i feltet og så er det ikke så mange som ser ham, men plutselig er han der og knabber en medalje, sier Bjørnstad.

Lurås Oftebro selv forteller at han spilte skuespill underveis for å få de andre til holde oppe farten i gruppen.

– Det var jo det å vise at jeg var litt sliten underveis så de ikke skulle piske meg frem for å dra. Jeg dro ikke én meter i dag og det er jeg glad for. Da hadde jeg det som skulle til for å ta bronse og ikke ende opp med en fjerdeplass for eksempel. Jeg traff fint på taktikken, sier Lurås Oftebro.

LURING: Jens Lurås Oftebro lot de andre stå for drajobben. Her i rygg på Ilkka Herola og Jarl Magnus Riiber. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

– Det var utrolig kult å starte slik. Da blir resten av konkurransene litt bonus, sier Lurås Oftebro.

PS! Jarl Magnus Riiber og Jens Lurås Oftebro utgjorde halvparten av Norges gullag fra søndagens lagkonkurranse. Espen Bjørnstad og Jørgen Graabak var de to andre gullvinnerne.