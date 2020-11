Tennistreneren er dømt for seksuelle overgrep mot en jente på 15 år. Idrettens regler nekter ham å trene barne og unge i Norge. Men det finnes et smutthull.

Over grensen

VG kan i dag avsløre hvordan flere overgrepsdømte trenere har reist til utlandet og fått nytt arbeid med barn og unge der.

4. april 2019 går en mann tidlig i 30-årene ut av et fengsel på Vestlandet.

Han har sittet inne for gjentatt seksuell omgang med et barn under 16 år. Offeret var en 15 år gammel jente han har vært tennistrener for.

Dommen var åtte måneder fengsel, men mannen er blitt prøveløslatt etter litt over fem av dem.

Nå som han er ute, må han finne en jobb.

Mannen har vært tennisspiller og -trener hele sitt voksne liv. Det er dét han kan.

Men i norsk idrett skal ikke overgrepsdømte personer arbeide som trenere for barn under 18 år.

Han reiser til Danmark.

Kun én måned etter at han slipper fri, får han jobb som trener i en tennisklubb i hovedstadsområdet.

Klubben vet ingenting om dommen da de ansetter ham.

Mannen er fortsatt på prøveløslatelse da klubben lar ham trene jenter rundt samme alder som jenta han ble dømt for seksuelle overgrep mot i Norge.

Det finnes nemlig et smutthull i regelverket som gjør at overgrepsdømte trenere på nytt kan jobbe med barn og unge.

VG kan i dag avsløre hvordan minst tre personer som er blitt dømt for seksuelle overgrep relatert til idretten i Norge, har reist til utlandet og jobbet med barn, unge eller personer med utviklingshemming der.

Dette har de gjort selv om mange land i Europa har samme regelverk som Norge:

Det kreves en politiattest før man får jobbe med disse gruppene.

Men attesten viser kun dommer fra landet den er utstedt i.

Det er ikke vanlig å dele denne informasjonen systematisk med andre land.

I praksis er det derfor fritt frem for en overgrepsdømt person å reise til et annet land og fortsette å jobbe med barn og unge der.

«Det er noe ordentlig dritt. For det har jo ikke noe å si hvilket land man er dømt i, man er uansett like farlig for barna.»

Morten Mølholm Hansen, direktør i Danmarks Idrætsforbund

Slik fungerer politiattestordningen For å jobbe med barn under 18 år eller utviklingshemmede i norsk idrett, må du fremvise en politiattest. Det samme gjelder for eksempel i utdannings- og helsesystemet.

Hensikten med ordningen er å hindre at personer som kan utgjøre en fare for barn og unges sikkerhet får tillits- eller ansvarsforhold for personer under 18 år eller barn med utviklingshemming.

Politiattesten viser om du er siktet, tiltalt eller dømt for alvorlig kriminalitet, deriblant ulike former for seksuelle overgrep mot barn.

Norges idrettsforbund har et regelverk som sier at ingen personer med merknader på denne politiattesten kan bli trenere for barn under 18 eller personer med utviklingshemming.

Ulike land har ulike attestordninger, men i Europa er det vanlig med ordninger som ligner på det norske systemet. Kilde: Norges idrettsforbund Vis mer

Tennistreneren blir ansatt i den danske klubben i mai 2019. Han går gjennom de vanlige sikkerhetsrutinene.

Selv om domstolen ikke tok fra ham retten til å jobbe med barn og unge, har dansk idrett de samme strenge reglene som i Norge: Er du dømt for seksuelle overgrep mot barn, skal du ikke bli trener for barn.

Men politiattesten hans viser at han ikke har noen alvorlige straffbare forhold på vandelen – i Danmark.

Treneren har mye erfaring. Klubben, som er anonymisert for å skjule tennistrenerens identitet, ser på ham som en ressurs.

Senere presenterer klubben ham på Facebook-siden sin. Der får han spørsmål om hvorfor han ble tennistrener.

– Fordi den beste følelsen i løpet av en dag er å se barn smile, svarer han.

Halvannet år etter ansettelsen, i oktober 2020, leser lederen for tennisklubben dommen fra norsk rett.

Ansiktet blir mer og mer alvorlig. Han er rystet over det VG presenterer ham for.

Treneren er fortsatt ansatt i den danske klubben.

– Hadde vi visst dette, hadde han aldri vært aktuell for jobben. Aldri. Denne type saker er et absolutt «no-go» når vi ansetter.

Klubblederen blir også overrasket over en annen ny opplysning:

Etter overgrepene har treneren jobbet med barn også i et tredje land.

VGs undersøkelser avdekker at minst to andre overgrepsdømte trenere har reist til utlandet og jobbet med barn, unge eller personer med utviklingshemming – i tillegg til tennistreneren.

• I Danmark driver en norsk ridetrener stall. Norges idrettsforbund har utestengt ham fra all organisert idrett i Norge for å ha misbrukt tillitsforholdet til en stalljente til å forgripe seg på henne jevnlig i en periode på over seks år.

Treneren var i slutten av 20-årene og stalljenta var 16 da overgrepene begynte.

I stallen i Danmark jobber jenter i samme alder som offeret han forgrep seg på i Norge.

Mannen har avslått å kommentere saken.

• I Sverige har en tidligere innebandytrener jobbet med voksne utviklingshemmede.

Han ble dømt for flere overgrep i Norge, blant annet mot en syvåring som han var besøkshjem for gjennom barnevernet.

Dommen gjør at han ikke kan jobbe med utviklingshemmede i noen alder i Norge.

Men i Sverige kreves politiattest bare hvis du skal jobbe med utviklingshemmede under 20 år.

Mannen understreker til VG at han ikke har brutt noen svenske regler, siden de utviklingshemmede han jobbet med ikke var mindreårige.

Tennistreneren blir ikke dømt før fire år etter at overgrepene i Norge fant sted.

Men jobben i tennisklubben på Vestlandet mister han etter anmeldelsen.

Mens etterforskningen pågår, reiser mannen til Melbourne, Australia.

Der befinner han seg da han blir siktet og tiltalt av norsk politi for seksuell omgang med en person under 16 år og misbruk av sin stilling som tennistrener.

Likevel jobber han som trener for barn og unge ved tre ulike tennisakademi på motsatt side av kloden i løpet av disse årene.

Treneren legger også ut bilder av ham selv og barn med tennisracketer i sosiale medier:

I delstaten Victoria i Australia må man ha gjennomført en Working with children check for å bli trener. Den sjekker ikke bare om du er dømt for seksuelle overgrep, men også om du er tiltalt for det.

Men den norske tiltalen fanges ikke opp av sjekken.

Ifølge lederen ved det ene akademiet leverte tennistreneren en attest uten merknader.

– Vi har gjennomført sjekkene vi skulle. Hva annet kan vi gjøre enn å stole på det? sier han til VG.

Tennistreneren er blitt forelagt detaljene i denne artikkelen.

Via sin advokat Kai-Inge Gavle svarer han at han er svært lei seg for det som skjedde og at han fra sin side opplevde å ha en kjærlighetsrelasjon til den 15 år gamle jenta.

Advokaten understreker at tennistreneren aldri har hatt noen intim relasjon med andre mindreårige enn den han ble dømt for i Norge.

Treneren har ikke svart på VGs spørsmål om hvorvidt han hadde noen etiske betenkeligheter med å ta en jobb som trener i utlandet etter dommen.

Treneren oppgir videre at han ga beskjed til sportssjefen i den danske klubben om dommen noen uker etter at han ble ansatt.

Klubben ville vært pliktig til å melde saken inn til Danmarks Idrætsforbund om de kjente til at en trener hadde en overgrepsdom.

Lederen i klubben hevder overfor VG at sportssjefen forsto det som at tennistreneren antydet at han hadde blitt dømt for milde kriminelle forhold. Han skal derfor ha dobbeltsjekket tennistrenerens politiattest, som viste plettfri vandel i Danmark.

Mens mannen fortsetter som tennistrener, sitter offeret i saken igjen i Norge.

Hun sliter.

Den nå 21 år gamle kvinnen unngår detaljer når hun forteller om overgrepene i dag.

Likevel har hun mye hun vil si:

Tennistreneren formidler via sin advokat at han respekterer kvinnens opplevelse, men at den da 26 år gamle mannen opplevde det helt annerledes.

Han hadde stoppet hvis han hadde registrert at hun ikke likte det som skjedde, sier han.

I tiden etter overgrepene har offeret det tungt.

På skolen blir karakterene dårligere. Hun føler seg tom for glede.

Jenta anklager seg selv for det som har skjedd – skylder på at hun ikke gjorde mer motstand.

Et år etter overgrepene forteller hun om dem for første gang, til en psykolog.

Psykologen får henne til å snakke med foreldrene og politianmelde.

Sakte, men sikkert forstår hun hva hun er blitt utsatt for.

I denne perioden forstår hun også at det er treneren som har skylden for at livet hennes har endret seg så mye, forteller hun i dag.

Da treneren til slutt blir dømt i 2018, er det på mange måter et punktum for kvinnen.

Livet ser lysere ut enn det har gjort siden overgrepene.

I ettertid får hun med seg at treneren har sluppet fri. Gjennom bekjente får hun vite at han fortsetter som tennistrener i Danmark.

Det synes hun er urettferdig.

– Det viktigste med straffen var jo at den hindret ham i å være trener for barn. Det han gjorde, har hatt så store konsekvenser for meg, men så kan han bare ta en liten flytur, så er konsekvensene borte for ham ... Det er ikke riktig.

Men halvannet år etter at han fikk jobben i Danmark, skal dommen til slutt få konsekvenser også utenfor Norges grenser.

Direktør Morten Mølholm Hansen i Danmarks Idrætsforbund er frustrert.

Han mener at idretten i praksis er maktesløs overfor dømte overgripere som krysser landegrensene.

Skal det skje en endring som gir mulighet til å utveksle politiattester på tvers av land, må det skje fra regjeringshold, ifølge Mølholm Hansen.

Men han har ikke veldig stor tro på det:

– Vi skulle gjerne hatt en attestordning som gjaldt for hele Europa. Men det er så ulikt fra land til land hva slags systemer som finnes, at jeg tror det er lang vei dit, sier idrettsdirektøren.

– Betyr det at foreldre som sender barna sine til idretten bare må slå seg til ro med at systemet ikke klarer å plukke opp dømte overgripere?

– Det vil jeg ikke at foreldrene skal slå seg til ro med. Foreløpig må vi gjøre det vi kan for at klubbene er klare over systemsvakhetene og har andre gode rutiner for å forebygge overgrep. Men ja, jeg erkjenner at det er et hull i systemet.

Etter at den danske klubben ble kjent med tennistrenerens overgrepsdom, har han mistet jobben.

Klubblederen understreker at det ikke har skjedd noe lignende i hans klubb, og at retten i Norge mente at det ikke var noen risiko for gjentagelse.

– Men vi kan ikke ha ham ansatt i klubben når vi vet dette.

Klubben har også meldt inn saken til Danmarks Idrætsforbund. Forbundet skal nå vurdere saken.

– Innstillingen vår i en sak som dette vil normalt være å utelukke personen i ti år. Men vi må sette oss grundig inn i saken og få forklaring fra treneren før vi avgjør noe, sier Jan Darfelt, forbundets spesialkonsulent for overgreps- og trakasseringssaker.

Selv om treneren skulle bli utestengt fra dansk idrett, vil en politiattest utenfor Norge fortsatt ikke vise at han er overgrepsdømt.

Treneren, som ikke er norsk statsborger, flytter nå til hjemlandet, opplyser hans advokat.

Han har ikke besvart VGs spørsmål om mannen kommer til å fortsette som tennistrener for barn i andre land.

• HAR DU OPPLEVD seksuelle overgrep og trenger noen å snakke med? Da kan du for eksempel ringe hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte, ta kontakt med ditt nærmeste Senter mot incest og seksuelle overgrep eller gå til overgrepsmottaket i din del av landet.

Publisert: 29.11.20 kl. 08:38

