IKKE TEKSTET: Kristian Blummenfelt gikk i mål rundt 01.30 natt til mandag. Hans vei til OL-gull ble ikke tekstet av rettighetshaver, noe Oslo Døveforening reagerer sterkt på. Foto: Bjørn S. Delebekk

Discovery tar grep etter kritikk av OL-teksting

OL-sendingene får hard kritikk av Oslo Døveforening for manglende teksting. Rettighetshaver Discovery sier til VG at de jobber med å utvide tilbudet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– For døve og hørselshemmede mister vi opplevelsen og spenningen av OL. Det blir som å se på TV der ting skjer, uten at vi forstår hva, sier Vidar Sæle til VG.

Han er daglig leder i Oslo Døveforening og snakker på vegne av de rundt 500 medlemmene av foreningen. Sæle forteller at de føler seg utenfor i fellesskapet.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

– Med tekstingen føler mange at man er med i fellesskapet med hørende venner og familie, og at man får glede av å følge med på OL, forklarer Sæle.

Se også: Vårt OL-studio

Den idrettsinteresserte lederen var tidlig ute med å forsikre seg om at også han skulle få oppleve mesterskapet. Han hevder han fikk «ja» fra TV Norge, men ble skuffet da flere øvelser forløp utekstet.

Discovery tekster foreløpig kun mellom klokken 06.00 og 00.00. Mange av øvelsene går på natten, deriblant gullvinnende Kristian Blummenfelts OL-triatlon og Karsten Warholms forsøksheat på 400 meter hekk fredag.

Førstnevnte valgte Sæle å skru av på grunn av manglende teksting. Sistnevnte ser det ut til at han kan få oppleve med tekst.

– Vi skjønner at det ikke er ideelt at det ikke tekstes når det er norske medaljemuligheter. Vi jobber derfor for å få på døgnkontinuerlig teksting på disse øvelsene innen friidretten begynner, forteller ansvarlig redaktør i Discovery, Espen Skoland, til VG.

– Det er selvfølgelig leit at noen føler seg utenfor. Vi håper at det fortsatt kan engasjere, selv om noen av øvelsen ikke er tekstet, sier Skoland og fortsetter:

les også Den lange veien til OL-gullet

– Vi tekster veldig mye. Sommer-OL er et enormt mesterskap med ca. 3500 timer. Vi prøver å tekste så mye som vi kan og er forpliktet til.

Sæle mener det er for sent.

– Jeg skulle gjerne sett at det var på plass før mesterskapet startet, skriver Sæle i en SMS til VG etter å fått opplyst at Discovery jobber med å få på plass døgnkontinuerlig teksting.