I GODT HUMØR: Hovland gliste under tirsdagens pressekonferanse – med en klokke i millionklassen fra det svært eksklusive merket Audemars Piguet som er av Oslo-karens personlige sponsorer. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Amerikansk superstjerne berømmer Hovland: − Jeg elsker ham

KAWAGOE (VG) Den ferske British Open-vinneren Collin Morikawa (24) sammenligner seg med Viktor Hovland (23). USAs beste spiller i OL mener en unik tro på egne ferdigheter har tatt de to stjerneskuddene til toppen.

Publisert: Nå nettopp

– Viktor er en av de morsomste karene på touren. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham så mye. Han er veldig morsom å spille med og bare en bra fyr. Han smiler alltid, er positiv og har en av de beste innstillingene på touren, forteller Morikawa til VG.

Det er tirsdag ettermiddag på Kasumigaseki Country Club. Klokken nærmer seg 13.00 da døren til mediesenteret går opp. Inn kommer 24-åringen fra Los Angeles, som har familie fra Japan.

Han er for lengst beskrevet som sensasjonell og sammenlignet med Tiger Woods. Bare to år etter at amerikaneren gikk fra verdens beste amatør til profesjonell har Morikawa spilt inn 125 millioner kroner, vunnet to majorturneringer og sikret seg totalt åtte seire på PGA- og Europatouren.

– Jeg har hatt en rask start på karrieren min, men han har hatt en enda raskere start, sier Hovland.

SEIRET: Morikawa vant British Open rett før OL. Foto: GLYN KIRK / AFP

Kometer

I OL er ingen rangert høyere enn Morikawa, som er nummer tre på verdensrankingen. Hovland er tidenes beste nordmann på en foreløpig 11. plass.

Begge er født i 1997 og begge ble profesjonelle i 2019. Nå er de to tidligere college-konkurrentene de mest markante stjerneskuddene på golfhimmelen.

– Det har gått veldig fort, sier Hovland da VG møter ham her i Japan.

– For to år siden var jeg fortsatt amatør og spilte amatørturneringer, college og litt sånt. Jeg hadde et mål om spille OL, majors og være på ulike ting. Det er kult at jeg har fått oppfylt mye av det. Men det har bare gått to år. Jeg vil fortsette å pushe grensene, forklarer han.

Hovland har allerede brutt mange barrierer. Han har vunnet to PGA-turneringer, løftet tittelen i BMW International Open på Europatouren, spilt inn over 66 millioner kroner og blitt en ettertraktet profil for sponsorer, fans og medier verden over.

SUKSESSRIK: Hovland jubler her over karrierens først PGA-seier sammen med caddien Shay Knight i februar i fjor. Foto: Kevin C. Cox

– En drøm

På flere områder er Hovland og Morikawas reiser mot golftoppen like, og amerikaneren stortrives med opplevelsene de to siste årene har gitt ham.

«It’s been a lot of fun», gliser Morikawa under et munnbind i det amerikanske flaggets farger.

– Ha-ha. Det er dette jeg elsker å gjøre. Det har alltid vært en drøm for meg. Å endelig gjøre det på det øverste nivået ... Det er alt jeg kunne ønsket meg, og mer, forteller 24-åringen.

– Det ligger selvfølgelig mye hardt arbeid bak, men mye handler om å tro at det er mulig. En dag i 2019 sa jeg at jeg, Viktor og Matt Wolff alle trodde på oss selv, og at det var derfor hver og en av oss ville få hver vår reise, sier Morikawa og utdyper hva han mener:

– Den dagen jeg ble profesjonell, trodde jeg genuint på at jeg kunne klare dette. Jeg var ikke rundt for å lære. Jeg gikk rett i gang med å vise alle hva jeg kan.

I JAPAN: Morikawa snakket med VG og andre medier tirsdag ettermiddag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Følger med i Norge

Velartikulerte Morikawa, som også har en master i business fra University of California, Berkeley, svarer utfyllende på VGs spørsmål om hvordan det er å være i posisjonen til ham og Hovland.

– Jeg kunne aldri bedt om en opplevelse som dette. Bare det å bli kjent med folkene i sporten her, som jeg bare har sett på TV før, er fantastisk.

Morikawa forteller uoppfordret at han har fått med seg oppstusset i Norge tidligere i sommer da et hundretalls mennesker møtte opp på Larvik Golfklubb da Hovland egentlig bare skulle spille en selskapsrunde.

– Det er veldig kjekt å høre at golfinteressen har blitt enda større i Norge på grunn av ham. Jeg så hva som skjedde da han var tilbake i Norge, at en haug med folk møtte opp for å se ham spille. Det er fantastisk. Det er glimrende at vi kan vise unge folk at dette er mulig, som jeg og Viktor gjør, forteller 24-åringen.

Hør Hovland snakke om rosen fra Morikawa og egen kometkarriere i dette intervjuet:

De mange rosende ordene får Hovland til å smile.

– Collin er en veldig hyggelig fyr. Det er moro å høre sånne ord. Med all suksessen han har hatt, er det utrolig kult å se at han fortsatt er en veldig likandes kar og har håndtert suksessen veldig bra. Det kommer han til å fortsette å gjøre, sier Hovland.

– Hvordan er det å ha kommet til verdenseliten og hvordan merker du det?

– Jeg syns det er ordentlig kult. Det er kult å se hvor langt jeg har kommet som proff. Nå føler jeg at det begynner å komme til et punkt hvor jeg må kjempe om seieren litt oftere. Det føler jeg at jeg har tatt et veldig stort steg på i år. Så får vi bare fortsette å «gunne» på.

Tøff konkurranse

I OL er nordmannen og Morikawa to av gullkandidatene i et råsterkt felt som inneholder syv av verdens 10 høyest rangerte spillere – etter at verdensener Jon Rahm og Bryson DeChambeau (6) måtte trekke seg på grunn av corona.

– Veldig mange av de beste i verden spiller denne uken. Bare det å være en olympisk utøver betyr veldig mye, forteller Hovland.

Både han og Morikawa skryter uhemmet av forholdene og betegner banen som glitrende.

– Collin kommer rett fra seier i British Open. Jeg regner også med at Hideki (Matsuyama) er motivert for å spille bra i hjemlandet sitt. Det er mange som blir farlige denne uken, men jeg følte at jeg begynte å spille veldig bra i British Open for et par helger siden. Gjør jeg mange av de samme tingene, kan det bli moro på søndag, sier golf-fenomenet fra Oslo.

PS: Hovland slår ut torsdag klokken 03.14 norsk tid. Hovland er i flight med Cameron Smith (Australia) og Garrick Higgo (Sør-Afrika). Den andre norske herregolferen i OL, Kristian Krogh Johannessen, går ut timen tidligere sammen med Adrian Meronk (Polen) og Gunn Charoenkul (Thailand). Japan ligger syv timer foran Norge i tid. Morikawa går ut like etter Hovland i flight med Rory McIlroy (Nord-Irland) og Im Sung-jae (Sør-Korea).