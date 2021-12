SPÅS RETT NED: Samtlige eksperter tror Sivert Heltne Nilsen og Brann rykker ned fra Eliteserien.

Ekspertene samstemte før nedrykksdramaet i Eliteserien

VG har spurt eksperter på norsk fotball om det kommende nedrykksdramaet i Eliteserien. Svaret er brutalt om du har brunt eller rødt hjerte.

Publisert:

Det bites negler både i Bergen, Mjøndalen og Bærum. Slik er status når to runder gjenstår av årets Eliteserie-sesong:

13. plass og trygg grunn: Odd – 30 poeng (-14 i målforskjell)

14. plass og kvalik: Stabæk – 25 poeng (-23 i målforskjell)

15. plass og nedrykk: Mjøndalen – 22 poeng (-14 i målforskjell)

16. plass og nedrykk: Brann – 22 poeng (-18 i målforskjell)

Med kun seks poeng igjen å spille om har nedrykkslagene følgende kampprogram igjen:

Stabæk:

Stabæk – Rosenborg

Odd – Stabæk

Mjøndalen:

Vålerenga – Mjøndalen

Mjøndalen – Bodø/Glimt

Brann:

Bodø/Glimt – Brann

Brann – Sarpsborg 08

Kampene spilles søndag 5. og 12. desember kl. 17.00.

VG har spurt fotballekspertene som følger norsk fotball tettest om hva de tror tabellen til slutt vil vise. Hvem rykker ned og hvorfor?

Svaret er brutalt om du har brunt eller rødt hjerte. Samtlige mener Brann og Mjøndalen rykker rett ned.

Joacim Jonsson

Fotballekspert i Eurosport og VGs fotballspaltist

– Jeg har trodd Stabæk skulle rykke ned hele veien, men nå har de det beste utgangspunktet og i tillegg det beste programmet igjen. Alt tilsier at Brann og Mjøndalen går ned.

– Hva betyr det for Eliteserien 2022 at en av de største og mest tradisjonsrike klubbene rykker ned?

– Brann hører hjemme i Eliteserien og er en av de klubbene med mest interesse rundt. Samtidig får de som fortjent. At Brann med de forutsetningene ligger helt i bunn er ikke noe annet enn en fiasko.

Tor Ole Skullerud

Fotballekspert i Eurosport

– Brann og Mjøndalen rykker ned. Begge lagene har igjen et program som gjør at jeg tror Stabæk sikrer kvalikplassen. Det har vært en bekmørk sesong i Bergen fra start til slutt.

– Hva betyr det for Eliteserien 2022 at en av de største og mest tradisjonsrike klubbene rykker ned?

– Jeg synes på generelt grunnlag det er en skikkelig nedtur at lag som Brann ikke er med og setter farge på Eliteserien. Vi trenger lag fra de største byene som er med og kjemper i toppen.

Jesper Mathisen

TV 2s fotballekspert

– Nedrykket kommer i Brann og Mjøndalen. Brann har vært elendige og i tillegg hatt mye marginer imot. Mjøndalen har bare ikke vært gode nok. Det resterende programmet for Brann sin del er ille. Den neste motstanderen de møter (Bodø/Glimt) er den verste du kan ha. Den tror jeg de taper, og da er de nede.

– Hva betyr det for Eliteserien 2022 at en av de største og mest tradisjonsrike klubbene rykker ned?

– Det er veldig gøy for OBOS-ligaen at for eksempel Start kan få besøk av Brann, og nå har vi Fredrikstad oppe der også. Det er selvfølgelig trist for Eliteserien som mister en klubb som setter rikelig farge på vår øverste divisjon, men de kommer tilbake. Jeg tror Brann rykker rett opp igjen.

Kai Bardal

VGs fotballekspert

– Det er mest sannsynlig at Brann og Mjøndalen går ned. Lag som plukker under ett poeng i snitt per kamp og som er tre poeng under streken med to kamper igjen har som regel et problem.

– Hva betyr det for Eliteserien 2022 at en av de største og mest tradisjonsrike klubbene rykker ned?

– Tror ikke det har så mye å si for Eliteserien at en og annen sesong spilles uten Brann, men det er unektelig litt underholdende å ha dem der når de sier de går for gull og ligger helt nederst.

FARVEL: Mjøndalens Albin Sporrong fortviler over rødt kort i bunnkampen mot nettopp Brann. Nå risikerer begge å rykke ned fra Eliteserien.

Kjetil Rekdal

Trener i HamKam

– Brann og Mjøndalen har begge et veldig tøft program igjen. Sannsynligheten for at de tar tre, fire eller seks poeng ser jeg som veldig liten. Stabæk klarer seg med ett poeng til, og de kan de ta allerede mot Rosenborg i helgen. Men jeg tror ikke de vinner, det blir maks uavgjort.

– Hva betyr det for Eliteserien 2022 at en av de største og mest tradisjonsrike klubbene rykker ned?

– Eliteserien blir en attraksjon mindre. I fotballen triumfer resultater alt. Hvis du ikke er god nok, er du ikke god nok. Brann hadde en svak høstsesong i fjor som de dro meg seg inn i år hvor de fikk en grusom start. Det så ut som de tok seg sammen, men nå har de ikke vunnet på lenge. Da er det fortjent at de ligger der.

Haakon Lunov

VGs fotballekspert

– Kampprogrammet til de tre lagene som kan rykke ned og nylig formkurve tilsier at Brann og Mjøndalen rykker ned. Å ta igjen tre poeng i en bunnstrid med seks poeng å spille om gir dårlig odds.

Hva betyr det for Eliteserien 2022 at en av de største og mest tradisjonsrike klubbene rykker ned?

– Eliteserien har klart seg fint uten Brann før, og Brann har klart seg fint i OBOS-ligaen før. Det er en del av den norske fotballens sjarm, at det er rom og muligheter for alle å lykkes.

Dette skjedde sist Mjøndalen var i kvalifisering: