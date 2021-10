USIKKER FREMTID: Ole Gunnar Solskjær avbildet under Premier League-kampen mot Liverpool søndag.

The Athletic: Solskjær-splittelse blant spillerne – sitter likevel trygt inntil videre

Flere britiske medier melder at Ole Gunnar Solskjær skal ha mistet støtte hos flere spillere. The Athletic hevder at manageren sitter trygt for øyeblikket – men også at spillergruppen er «splittet og forvirret».

Mandag kveld skrev VG at ryktene florerer rundt fremtiden til Solskjær. Spekulasjonene fortsatte utover kvelden og natten, og nå hevder altså flere medier at Solskjær skal ha «mistet garderoben». Det vil si at flere spillere ikke lenger skal støtte ham i rollen som manager.

The Telegraph skriver at en «kilde fra garderoben» hevder det var misnøye blant noen spillere. Det skal ha dreid seg om Solskjær og trenerteamets valg av lagoppstilling mot Liverpool, som var den samme som slet defensivt i første omgang mot Atalanta i Champions League fire dager tidligere. Avisen navngir ingen kilder.

Journalist hos The Athletic, Laurie Whitwell, skriver tirsdag formiddag at klubben brukte gårsdagen til å evaluere og at Solskjærs fremtid var usikker.

Men han hevder at i løpet av kvelden mandag, skal det ha blitt klart at Solskjær er trygg for øyeblikket, og at han får muligheten til å lede laget mot Tottenham på lørdag for å gjøre opp for seg. Troppen er imidlertid «splittet og forvirret», ifølge avisen.

– Solskjær klamrer seg til jobben etter Manchester Uniteds hierarki har hatt krisesamtaler om managerens fremtid og lagets kollaps og bekymringer om hvordan sesongen er. Troen på en godt likt manager tærer bort i garderoben, skriver James Ducker i britiske the Telegraph.

– Spillere ble igjen lenger enn vanlig på Old Trafford etter tapet for Liverpool. «Senior figures» diskuterer om man bør kvitte seg med Solskjær og spillere diskuterer valgene hans, hevder Samuel Luckhurst i Manchester Evening News.

Hverken Ducker eller Luckhurst siterer åpne kilder på spekulasjonene.

ESPN hevder at Solskjær skal ha mistet tilliten fra flere i laget allerede før søndagens 0–5-tap for Liverpool. Heller ikke de henviser til åpne kilder.

Samme kanal hevder at kilder har gitt dem informasjon om at tilliten til Solskjær skal ligge primært hos de britiske spillerne i laget.

På den andre siden uttalte Gary Neville i Sky Sports Premier League-studio søndag at han tror Solskjær blir ut sesongen.

– Jeg hadde ikke trodd at det kunne bli så ille. Dette var et sjokk og timingen kunne ikke vært verre, sa han søndag.

– Det vil være et massivt trykk fra fansen, mediene og fra alle om at han bør få sparken, og jeg kan forstå hvorfor etter den kampen, fortsatte han.