DØDE: 44 år gamle Bhogendra Mochi jobbet på et anlegg som skulle stå ferdig til fotball-VM. Han døde på arbeidsplassen.

Døde på jobb i Qatar: − Fraskriver seg ansvaret

KATMANDU/DOHA/OSLO (VG) Da Bhogendra Mochi (44) kollapset på byggeplassen i VM-landet Qatar hadde ikke familien krav på kompensasjon – fordi dødsfallet ble stemplet som «naturlig». Nå reagerer Amnesty.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er et usedvanlig godt eksempel på at man fraskriver seg ansvaret for mennesker som dør i Qatar, sier generalsekretær John Olav Egenæs.

VG fortalte i januar historien om migrantarbeideren Bhogendra Mochi fra Nepal. Han døde på en byggeplass i Qatar i like før nyttår.

VG fulgte kisten tilbake til landsbyen han kom fra.

Der sitter det nå en familie uten inntekt, og vel vitende om at sønnen Raj (18) blir nødt til å reise til utlandet for å jobbe.

VG har snakket med flere kilder i Qatar som hevder at Mochi døde etter en fallulykke. Selskapet han jobbet for, IMAR Trading and Construction, mener derimot at firebarnsfaren kollapset og deretter falt ned en trapp.

Dødsårsaken er definert som «akutt hjerteinfarkt som følge av naturlig årsak» i Mochis dødsattest.

– Å stemple et dødsfall som «naturlig» på den måten er altfor lettvint, og altfor vanlig. Dette er noe vi kommer til å forfølge frem mot VM i fotball, sier Egenæs.

Dersom et dødsfall får stempelet «naturlig» i Qatar, så gir ikke det familien til migrantarbeideren rett på en økonomisk kompensasjon.

Om dødsfallet derimot er arbeidsrelatert, så vil en arbeidsrett i landet fastslå størrelsen på kompensasjonen.

Amnesty International gransket flere tusen dødsattester i Qatar og la i august frem en rapport som viste at rundt 70 prosent av dødsfallene hadde blitt stemplet som «naturlig årsak», «hjertestans» eller «pusteproblemer».

– Man kan jo tenke seg at det gjøres for å unngå å betale kompensasjon til de pårørende. Da fraskriver man seg ansvaret for at vedkommende omkom, sier Egenæs.

Han mener det interessante er hvorfor hjertet stopper, eller hvorfor arbeidere får pusteproblemer.

Selskapet IMAR Trading and Construction skriver i en e-post til VG at de betalte de etterlatte etter Mochis dødsfall en økonomisk kompensasjon selv om de ikke er forpliktet til dette.

Summen er på 8750 kroner.

En sykepleier skal ha utført førstehjelp på stedet, før Mochi ble kjørt på sykehus. Der døde han fem og en halv time senere, klokken 19.02, 28. desember 2021.

– En politietterforsker som fulgte ambulansen har undersøkt ulykkesstedet og utført nødvendig etterforskning for å fastslå at dette ikke er et arbeidsrelatert dødsfall, sier HR-sjef i IMAR, Bassel Fakhreddine, til VG.

Han forteller at selskapet har et medisinsk senter både på byggeplassen og i leiren der arbeiderne bor.

ETTERLATT: Familien som er igjen etter Bhogendras død, med Tara Devi Mochi (41), sønnen Raj Kishor Ram (18) og døtrene Sabita Kumari Ram (12) og Rubi Kumari Ram (10).

Fakhreddine avviser at selskapet har en økonomisk interesse i å definere et dødsfall som «naturlig»:

– Alle arbeiderne er dekket av en lovpålagt kompensasjonsordning. Dermed vil et forsikringsselskap betale ut det beløpet retten eller en medisinsk komité fastslår til familien.

Selskapet er også forelagt kritikken fra Amnesty, og til dette skriver Fakhreddine at det er vanskelig å gå inn i detaljene fordi utsagnene til Amnesty er generelle.

– Vi ønsker å gjenta at arbeidernes helse, miljø og sikkerhet tas på alvor. Det er ingen finansielle begrensninger fra selskapets side knyttet til denne saken, skriver han.

De ønsker også å presisere at de ikke har noen tvil om helseundersøkelsene som ble foretatt, og at det er ingen forsøk på å skjule informasjon.

– Til tross for det svært uheldige dødsfallet til en ansatt, noe som har opprørt oss alle, avviser vi enhver kritikk av IMARs handlinger knyttet til denne saken.

FOTBALL: 95 prosent av arbeidskraften i Qatar kommer fra migrantarbeidere, ifølge Human Rights Watch.

FN-organ ønsker bedre gransking av dødsfall

FN-organet ILO, som jobber i Qatar i samarbeid med myndighetene, sitter ikke på informasjon som indikerer triksing i forbindelse med naturlige eller arbeidsrelaterte dødsfall.

Det forteller ILOs Qatar-sjef, Max Tuñón, til VG.

– Men det er et behov for bedre gransking av dødsfallene som i høyeste grad kan være arbeidsrelaterte, mener han.

– Er det økonomiske incentiver som gjør at dødsfall ikke skal sees på som arbeidsrelaterte?

Tuñón tenker i et lite sekund før han svarer:

– Trolig.

BYGGES: Migrantarbeidere står på for at byen skal stå klar til fotball-VM om ti måneder.

Amnesty skriver i sin Qatar-rapport fra august i fjor at det i land med et godt utbygd helsevesen skal være mulig å identifisere den eksakte dødsårsaken i 99 prosent av tilfellene.

I Qatar ligger tallet på uforklarlige dødsfall blant migrantarbeidere imidlertid på nesten 70 prosent, skriver organisasjonen.

– Dette systemet, der fattige mennesker i Asia og Afrika utgjør en uendelig strøm av overdrevent billig arbeidskraft som ikke har noe de skulle ha sagt når noen dør, kan bare ikke fortsette, sier John Peder Egenæs.