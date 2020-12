Kommentar

Idrettsovergrepene: Sabotasje fra innsiden

Av Leif Welhaven

Det er strenge regler mot å jobbe med barn, ungdom eller funksjonshemmede i idretten dersom du har en overgrepsdom, eller er siktet eller tiltalt, men systemet med politiattester fungerer ikke optimalt. Bilde er et illustrasjonsfoto. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Politiattester skal være en trygghet mot at overgripere får verv i idretten, men dessverre er det umulig å stole på systemet. Dessuten gjør sabotasje fra innsiden vondt verre.

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I teorien høres det så trygt ut. Du skal ikke kunne jobbe med barn, unge eller utviklingshemmede i idretten om du har en overgrepshistorikk.

Men ordningen fungerer ikke i praksis.

Trygghet er ikke ivaretatt så lenge vi har et system med så åpenbare svakheter som hefter ved dagens politiattestordning. En rekke huller skaper i sum en falsk trygghet som er helt uakseptabel.

les også Forbannet Raja lover å ta grep etter overgreps­avsløringer

Det er sammensatte årsaker til at minst åtte personer har eller har hatt verv overfor barn og unge i NIF-systemet de siste fire årene – på tross av at de var dømt, siktet eller tiltalt for seksuelle overgrep mot mindreårige.

Noe er «indremedisinsk» og mulig å ta tak i av idretten selv. Det bør for eksempel få konsekvenser at en krets i Norges Fotballforbund ikke har respektert klare regler som gjelder i idretten.

les også Idrettsovergrepene: Angrep er det beste forsvar

En komité i den aktuelle kretsen kjente til at en mann hadde en overgrepsdom på seg. Likevel har han fått lov til til å veilede ungdom. En slik avgjørelse er en hån mot overgrepsofre.

Idrettens lovverk har flere måter å idømme straff på, og her er er det all grunn til å ta affære. Saken bør derfor meldes inn for idrettens domsutvalg.

Men det store bildet er komplisert, og her er norsk idrett avhengig av både politikere og politi for å få en nødvendig forandring av systemet.

Mannen fikk lov til å veilede ungdom selv om kretsen i Norges Fotballforbund visste om at han har en overgrepsdom på seg.

La oss se på noen problemer:

1). UTDATERT OG GAMMELDAGS

Vi lever i en digital tidsalder, men dagens politattestordning er umoderne. Slik er mølla hvis jeg vil bli trener for sønnen min sitt fotballag:

Jeg må søke Finnmark politidistrikt om en attest.

Jeg får attesten.

Jeg må skrive ut attesten.

Jeg må ta med attesten til klubbens politiattestansvarlig (sannsynligvis en frivillig forelder).

Den politiattestansvarlige må se på politiattesten én gang, men må gi den tilbake til meg umiddelbart, siden klubben ikke får oppbevare den av personvernhensyn.

Den politiattestansvarlige må registrere i sitt egensnekrede system at jeg har levert politiattesten.

Vi er i 2020. Hvordan kan denne prosessen fortsatt være så lite automatisert?

les også Grenseløst enkelt for overgripere

2). TIDEN ER EN FIENDE

At en person på et tidspunkt oppfylte kravene til en politiattest, betyr ikke at dette er tilfellet for evigheten. Skal ordningen ha troverdighet, må attesten fornyes med et fornuftig tidsspenn. Men i dag er det ikke noe system for regelmessige oppdateringer med en ny kvalitetssikring. Dette gjør at en klubb risikerer å gi en person et verv i uvitenhet.

Et minimum av hva vi må kreve er at det fanges opp om en person med en overgrepssak i rettssystemet prøver å søke seg til et idrettsverv. Det kan vi ikke være trygge på at dagens system gjør. «Én gang sjekket, alltid sjekket» er en tankegang som ikke holder vann.

les også Det de aldri skulle si

3). IDRETTENS KREVENDE EGENART

Idrettsbevegelsen bygger i stor grad på frivillighet, og med det følger en betydelig gjennomstrømning av personer i ulike verv. Derfor vil et system for politiattester måtte skreddersys etter frivillighetens egenart.

Det er forskjell på utfordringene med attester for ansatte og for foreldre eller andre voksenpersoner som bruker fritid i et avgrenset tidsrom. For en lærer har skoleledelsen en personalmappe og muligheter for å ha god oversikt. Et idrettslag mister fort oversikten når det skiftes ut hvem somtil enhver tid trener «jenter 16» eller har ansvaret for attestene i klubben.

Norges idrettsforbund har kjempet over tid for å bli hørt, og har flere fornuftige innspill til forbedring. Særlig kan mange av problemene som nevnes her løses gjennom koordinering mellom idrettens og politiets datasystemer.

En dialog om hvordan systemet kan endres er omsider i gang på politisk plan. men fortsatt er det i det blå når, om og hvordan vi får en ordning som tar inn at idretten har særskilte utfordringer.

4). DET SKJØRE SYSTEMET

Norsk idrett består av over 11.000 idrettslag, som varierer stort i størrelse og profesjonalitet. Et av hullene i dagens system går ut på klubber ikke har sørget for å kreve det de skal, for eksempel fordi de har glemt å spørre en ny trener om å legge ved en attest. Et annet er at idrettsledere lett kan bli lurt dersom en person med onde hensikter forfalsker attesten for å få verv han ikke skal ha.

Et system som skal fungere må kunne serve hele idrettsnorge på en måte som eliminerer skjørheten rundt hver minste enhet. Derfor må vi ha et overordnet system som utarbeides i samarbeid med NIF og politimyndighetene, og som selvsagt også er gjennomtenkt hva gjelder personvernhensyn.

Dette landskapet er ikke enkelt, og vi får ingen forandring over natten. Men en endring må vi ha. Av hensyn til ofrene, til barn og unge, og til foreldre som må kunne være trygge på at tillitspersoner ikke seiler under falskt flagg.

I dag er systemet dessverre umulig å stole på.

Publisert: 13.12.20 kl. 09:56 Oppdatert: 13.12.20 kl. 10:08

Mer om Idrettsovergrepene