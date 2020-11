GLADE FOR Å FÅ REISE: Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold. Foto: Geir Olsen / NTB

Får svensk kritikk etter utenlandsreise: − Angrer ikke

De norske skiskytterne valgte å reise på høydesamling i Italia som oppladning til årets sesong. Det falt ikke i god jord hos de svenske utøverne.

Etter å ha gått glipp av to høydesamlinger på grunn av coronapandemien, trosset skiskytterlandslaget reiserådene og dro på samling til Italia i oktober.

Det droppet de svenske utøverne. Sveriges skiskytteryndling Hanna Öberg synes ikke noe om den norske avgjørelsen.

– Frem mot denne sesongen synes jeg ikke det spiller noen rolle å gå glipp av høydesamling. Det er klart at høydetrening er viktig i et lengre perspektiv, men før denne vinteren vil jeg si det ikke spiller noen rolle om man har vært i høyden eller ikke – fordi mesterskapet ikke er så høyt oppe, sier hun til svenske Aftonbladet.

Det norske landslaget var forberedt på kritikk da de tok avgjørelsen om å dra til italienske Lavazé. Nå svarer de norske jentene – hverken Tiril Eckhoff eller Ingrid Landmark Tandrevold angrer på at de reiste.

– Jeg mener det valget vi gjorde var helt rett og at vi ikke kunne vært noe tryggere sted enn Lavazé og rundkjøringen som er det eneste stedet på toppen der. Vi møtte ikke et menneske. Jeg vet ikke hvor mye innblikk de hadde i hvordan vår coronaprotokoll var. Det tror jeg er vanskelig for dem å sette seg inn i også, sier Tandrevold.

Hun legger til at de fikk en god trening på hvordan det blir å reise mye når sesongen starter.

– Jeg tror vi høstet mye gode erfaringer og vi har lært mye om hvilke forholdsregler vi må og kan ta.

GODE KOLLEGAER: Hanna Öberg og Tiril Eckhoff etter et verdenscuprenn i Holmenkollen forrige sesong. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Takknemlig

Tandrevold får støtte av landslagskollega Eckhoff.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk lov til å reise dit, for det var så bra og jeg følte meg så trygg oppe i fjellene i Italia. Jeg følte meg mer trygg der enn i Oslo. Jeg angrer ikke på at vi var der nede, sier hun.

Men Eckhoff har forståelse for at andre kan synes det er kjedelig å se at de får lov til å reise.

– Jeg skjønner det godt når du sitter hjemme i Sverige eller Norge og ser det «bøtteregner» ute og vi legger ut bilder av fjell og utlandet på Instagram. Samtidig er det veldig mange som er der ute for å gjøre jobben, og det er ikke bare vi som driver toppidrett – det er også folk som jobber i utlandet, sier hun og legger til:

– Det var en skikkelig god trening på hvordan det blir – med doble munnbind og alt. Vi fikk kjent på hvordan det er å puste gjennom det på en reise, og nå blir det sikkert sånn hele tiden også.

– Får se hvem som er best når sesongen starter

Heller ikke svenskenes trener Johannes Lukas eller skiskytter Sebastian Samuelsson støttet den norske avgjørelsen:

– For oss føltes det ikke riktig å gjøre dette på denne tiden. Sikkerhet er det viktigste for oss, så det var ikke noe alternativ å gjøre det samme, sier Lukas.

– Jeg er veldig glad for beslutningen vi tok. Når man ser hvordan Europa har blitt den siste tiden føles det som vi gjorde et godt valg og vi fikk god trening i Östersund. Samtidig kan jeg tenke meg at de norske er glade for at de får dra. Vi får se hvem som er best når sesongen starter, sier Samuelsson.

Publisert: 10.11.20 kl. 16:12

