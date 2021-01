Foto: Cliff Hawkins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland og Olsbu Røiseland vant årets sportsprestasjoner på Idrettsgallaen

Etter et spesielt år ble det kun delt ut fem priser på Idrettsgallaen 2021. Golfspilleren Viktor Hovland og VM-dronningen Marte Olsbu Røiseland stakk av prisen for årets mannlige- og kvinnelige sportsprestasjon.

Hun ble spurtslått av lagvenninnen Tiril Eckhoff lørdag ettermiddag, men på Idrettsgallaen vant Olsbu Røiseland på oppløpet i duell med Maren Lundby og håndballandslaget.

– Det føltes utrolig deilig. Herregud så stort, sier Olsbu Røiseland på telefon fra Oberhof.

Disse vant på Idrettsgallaen 2021 Årets hederspris: Rune Andersen Årets kvinnelige idrettsprestasjon: Marte Olsbu Røiseland Årets mannlige sportsprestasjon: Viktor Hovland Årets ildsjel: Finn-Magne Simonsen (72) fra Bjerkvik i Nordland Årets forbilde: Mats Zuccarello Vis mer

Skiskytteren ble VM-dronning da hun tok fem gullmedaljer, hvorav to av dem var individuelle.

Viktor Hovland vant foran Erling Braut Haaland og Karsten Warholm.

– Jeg har ikke fulgt med veldig godt på norske medier de siste årene, men det er umulig å ikke høre hva de andre gutta og jentene får til, så jeg regnet med at det var veldig hard konkurranse, sa Hovland, før han ble forvirret av «room service» på Hawaii.

SEIER: Viktor Hovland ble stemt frem av det norske folk. Foto: Cliff Hawkins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

I desember tok Viktor Hovland karrierens største seier og vant over elleve millioner kroner da han tok seieren på Mayakoba Golf Classic.

Det er den største seieren til en norsk herregolfer noensinne.

Prisen ble passende nok delt ut av Suzann Pettersen, som delte ut prisen sammen med hekkeløper Amalie Iuel.

– Spill bra i dag, avsluttet «Tutta» på nøkternt vis.

Før hun delte ut prisen bekreftet golfstjernen Suzann «Tutta» Pettersen at hun er gravid og venter barn i mars.

GRAVID: Norges golfdronning delte ut pris til Viktor Hovland. Foto: Stian Lysberg Solum

«Zucca» årets forbilde

Før det hadde Abid Raja delt ut prisen for årets forbilde, som gikk til Mats Zuccarello.

– Årets forbilde er spesielt opptatt av å hjelpe vanskeligstilte barn. Prisvinneren har gitt mange barn bedre liv, leste Abid Raja opp da han var på besøk hos Mats Zuccarello og familien før jul.

Minnesota Wild-spilleren er blant annet engasjert i organisasjonen Right To Play og Zuccarellostiftelsen, som ble etablert i 2016.

– Det er ekstremt hyggelig å få en sånn pris. Det er kanskje den største prisen man kan få. Jeg er egentlig ikke så glad i individuelle priser, men dette er en jeg setter høyt, sier Zuccarello i det NRK-sendte programmet.

Finn-Magne Simonsen (72) fra Bjerkvik i Nordland fikk prisen for «Årets ildsjel».

SMIL: Mats Zuccarello var stolt over å motta prisen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hederspris til dopingjeger Rune Andersen

Tidligere i år pensjonerte Rune Andersen seg for å jobbe enda hardere mot doping. Lørdag kveld mottak han idrettens hederspris fra statsminister Erna Solberg.

– Juryen mener at årets prisvinner er den enkeltpersonen i verden som har betydd mest for arbeidet mot doping, heter det i juryens begrunnelse, lest opp av statsministeren.

I snart fem år har Andersen vært World Athletics-sjef Sebastian Coes ansvarlige for å holde Russland i ørene.

Det ble han etter de drepende avsløringene i Pound-rapporten – noe som betydde at Russlands friidrettsforbund ble bortvist fra det gode selskap.

– Hadde det ikke vært corona, Erna, så hadde jeg gitt deg en god klem, sa Andersen da han mottok prisen.

– Jeg synes det er veldig flott at antidoping-arbeidet blir verdsatt. Vi kan vel si at antidopingarbeidet nå har kommet på pallen, fortsatte han.

Annerledes galla

Etter et spesielt idrettsår er det ingen ordinær idrettsgalla.

På grunn av pandemien ble konkurransegrunnlaget for de ulike prisene vurdert som for usikkert, men årets beste mannlige og kvinnelige prestasjon fra året 2020 skal likevel kåres av folket.

I tillegg deles prisene årets ildsjel, forbilde og hederspris ut. Disse tre prisene kåres av juryen.

Idrettsgallaen, som har 20-årsjubileum i 2021, ledes av Johan Golden. Opprinnelig skulle det vært holdt en stor jubileumsgalla, men denne er flyttet til 8. januar 2022.

Disse var nominert Årets sportsprestasjon, kvinner: Grace Bullen (bryting)

Ingrid Syrstad Engen (fotball)

Hedda Hynne (friidrett)

Line Flem Høst (seiling)

Håndballjentene

Therese Johaug (langrenn)

Maren Lundby (hopp)

Vilde Nilsen (paralangrenn)

Marte Olsbu Røiseland (skiskyting) Årets sportsprestasjon, menn: Johannes Thingnes Bø (skiskyting)

Magnus Carlsen (sjakk)*

Hopplandslaget (VM-laget, skiflyging)

Viktor Hovland (golf)

Erling Braut Haaland (fotball)

Jakob Ingebrigtsen (friidrett)

Aleksander Aamodt Kilde (alpint)

Johannes Høsflot Klæbo (langrenn)

Jesper Saltvik Pedersen (paraalpint)

Jarl Riiber (kombinert)

Casper Ruud (tennis)

Sander Sagosen (håndball)

Anders Mol/Christian Sørum (sandvolleyball)

Karsten Warholm (friidrett) * Magnus Carlsen er nominert for prestasjon i VM hurtig- og lynsjakk romjulen 2019. Vis mer

Warholm-dominans i fjor

I fjor var det Karsten Warholm som ble kåret til årets navn. I tillegg fikk han utøvernes pris og ble kåret til årets mannlige utøver.

Treneren hans, Leif Olav Alnes, ble kåret til årets trener, slik han også ble i 2018.

Idrettsgallaens hederspris gikk til Suzann Pettersen, mens Erling Braut Haaland ble kåret til årets gjennombrudd.

Maren Lundby ble årets forbilde, mens Therese Johaug ble kåret til årets kvinnelige utøver.

Vilde Nilsen og Salum Ageze Kashafali ble kåret til årets parautøvere, Anders Mol og Christian Sørum ble årets lag, mens Brit Eirin Tungeland fikk prisen for årets ildsjel.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken stod det hekkeløper Karsten Hovland. Hekkeløperen heter selvfølgelig Karsten Warholm. Dette ble rettet 09.01.2021 klokken 20.45