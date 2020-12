TILTALT: En idrettsprofil fra Vestlandet skal 12. april i retten, tiltalt for grovt bedrageri. Foto: Gorm Kallestad

Idrettsprofil tiltalt for grovt bedrageri: − Jeg er ingen skurk

Politiet mener idrettsprofilen fra Vestlandet svindlet til seg over en halv million kroner i løpet av drøyt to år. Nå er han tiltalt for grovt bedrageri.

Det kommer frem i en tiltale fra statsadvokatene i Hordaland og Sogn og Fjordane, datert 17. november.

Ifølge tiltalen skjedde svindelen i perioden mellom 1. januar 2017 og 28. april 2019 på å Vestlandet. Idrettsprofilen skal ha innlevert elektroniske meldekort til NAV hvor han opplyste å ha arbeidet 454 timer.

Politiet mener imidlertid at idrettsprofilen hadde jobbet 2609,5 timer i samme periode – og mottatt lønn for arbeidet.

«De uriktige opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning av dagpenger og medførte at han urettmessig fikk utbetalt brutto kr 523 170,-, hvilket medførte tap eller fare for tap for NAV.», står det i tiltalen.

Idrettsprofilen er også tiltalt for å ha oppgitt uriktige opplysninger overfor myndighetene.

– Dette har vært fryktelig trist. Jeg har ikke hatt til hensikt å lure noen, og det vet de veldig godt. Jeg er ingen skurk, sier mannen til avisen der han bor.

VG har vært i kontakt med idrettsprofilen, som ikke har noe mer å legge til utover det han allerede har sagt uttalt til det lokale mediet.

TOK UT TILTALEN: Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen. Foto: Paul S. Amundsen

Statsadvokaten: Gjort med forsett

– Jeg har holdt på med frivillig arbeid noen år og på grunn av feilinformasjon har jeg ikke ført det på meldekortet. Nav og politiet har trodd at det har vært lønnet arbeid. Jeg har vist dem bankutskriftene mine, slik at de selv kunne se at jeg ikke har lurt unna penger. Men de tror ikke på meg. Det føles veldig urettferdig, sier han, og legger til at han er «skuffet» og «deprimert» over å ikke bli trodd.

Det er statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen som har tatt ut tiltalen. Han sier han ikke ønsker å prosedere saken i mediene, men legger til:

– Vi mener han har gjort dette med forsett, og vi ville ikke tatt ut tiltale om vi mente det motsatte, sier han til VG.

Saken er berammet til 12. april i Bergen tingrett.