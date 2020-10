TILBAKE: Nora Mørk er tilbake fra skademarerittet. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Mørks klubbfremtid styres av familien: – Det som er viktig nå

Nora Mørk (29) trives godt på Sørlandet og i Vipers, men utelukker ikke et nytt utenlandseventyr.

– Sånn som det er nå, vet jeg at det riktige valget for meg var å dra hjem, sier Nora Mørk til VG.

Det var i juni hun overrasket mange da de bekreftet at Mørk vender tilbake til norsk håndball etter bare ett år i den rumenske toppklubben CSM Bucuresti.

Et par dager etter bekreftelsen fortalte Mørk om årsaken - moren hadde fått brystkreft og hun ønsket å være nærmere familien.

Tre måneder senere er hun godt fornøyd med sin nye tilværelse i Kristiansand.

– Det er veldig godt å kjenne på. Jeg føler jeg kommer mer og mer inn i laget til Vipers og at jeg får en klarere rolle der. Det er utrolig behagelig, og hele totalpakken er bedre for meg som menneske og håndballspiller, forteller hun og fortsetter:

– Det har egentlig bare vært godt. Det er kort vei hjem, og det er akkurat det som er viktig nå.

Nylig imponerte hun stort da hun gjorde comeback på landslaget. Norge slo Danmark, Frankrike og Montenegro i Golden League.

Mørk har de siste årene spilt for de europeiske storklubbene Györ og nevnte Bucuresti. Og til tross for at hun trives godt på sørlandet, utelukker hun ikke et nytt utenlandseventyr. Men det avhenger av familiesituasjonen, som hun setter høyest.

– I fremtiden får man se. Jeg ønsker selvfølgelig å komme helt opp på nivå igjen. Da er det flere muligheter, men det påvirkes veldig av situasjonen hjemme og hva som skjer. Jeg er ikke villig til å ofre noen ting for å være lenger unna hvis ikke det er nødvendig. Akkurat nå trives jeg, også er jeg litt åpen med tanke på fremtiden, sier hun.

MOR OG DATTER: Nora Mørk og moren Tirill etter en Champions League-kamp i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

Mørk har kontrakt med klubben i ett år, men det er mulighet for forlengelse.

På Vipers er hun lagvenninne med flere landslagsspillere hun kjente fra før, og er blant annet gjenforent med Heidi Løke, som hun spilte med både i Larvik og Györ.

Det beskriver Mørk som en fordel når hun har kjempet seg tilbake fra skademarerittet.

– Det betyr veldig mye. Det er det samme på landslaget, jeg har vært med mange av disse jentene før. Det er på en måte ikke noe nytt lag jeg kommer inn i. Både landslaget og Vipers har noen av de beste spillerne i verden. Da er det lettere å måle seg, sier Mørk.

