Salah-hat trick reddet Liverpool i ellevilt måldrama mot Leeds

(Liverpool - Leeds 4–3) Lørdagens advarsel fra Anfield: Leeds er på alle tenkelige måter tilbake i Premier League. Men tre minutter før full tid reddet Mohamed Salah den regjerende mesteren fra straffemerket.

For mindre enn 10 minutter siden

For en serieåpning det ble for den regjerende ligamesteren og nyopprykkede Leeds på Anfield. Før det var gått fire minutter stoppet Leeds-spiller Koch ballen med hånden i feltet. Mohamed Salah banket straffesparket sikkert midt i mål. Dette var fjerde året på rad at Salah scoret i serieåpningen for Liverpool.

Men underveis ble det mye moro og drama, før Salah satte inn sitt tredje mål tre minutter før full tid. Det var Salahs andre straffemål i kampen.

– Liverpool vant fortjent, oppsummerte Leeds-supporter Kjetil Rekdal under sending på VGTV etter kampen.

For en kamp det ble. Leeds svarte umiddelbart etter hjemmelagets første nettkjenning. Costa satte ballen i mål, men ble avblåst for offside. Like etter fikk Leeds sjansen igjen og Jack Harrison utlignet for gjestene.

– Det Leeds viste på Anfield i dag var fantastisk å se på. De satte seg i respekt, sa Thomas Myhre etter kampen på VGTV.

Liverpool har gjort det til vane å starte sesongen med mange mål. I fjor slo de Norwich 4–1, året før West Ham 4–0. Det ble 3–3 mot Watford i 2017, mens de slo Arsenal 4–3 i 2016.

Det skulle bli mange mål denne lørdagen og. Etter 20 minutter fikk Liverpool hjørnespark, Andy Robertson slo inn. Virgil van Dijk fløy høyest, brukte hodet perfekt og satte ballen i hendene på Leeds-keeper som lå inne i målet.

les også Kjendiser i Leeds-rus før comeback: – Gløden er tilbake

Men Leeds lot seg åpenbart ikke skremme av at det er 16 år siden sist de spilte i Premier League eller at motstanderen het Liverpool. Marcelo Bielsas disipler fortsatte offensivt. Og da van Dijk ikke får klarert et fremspill, men setter ballen rett i benene på Patrick Bamford, så takket han pent for det og satte ballen i nettet etter en halvtime.

Dundret ballen i krysset

Men før noen rakk å trekke pusten så ville Salah ha mer. Robertson slo et frispark som ble headet ut. Salah dempet ballen og klinket til og dundret ballen i krysset.

BRUKTE HUET: Virgil van Dijk scoret Liverpools andre mål mot Leeds. Foto: PAUL ELLIS / POOL

les også Gamle norske Leeds-helter hyller Bielsa: – Vil bli husket for alltid

Norges kanskje største Leeds-supporter, Kjetil Rekdal, fulgte kampen i VGTVs studio. Før kampen trodde han ikke på poeng.

– Hodet sier tap, men hjertet sier at det er håp. Jeg gir Leeds 15–20 prosent sjanse for å ta poeng, sa Rekdal til VG fredag kveld.

Mot slutten av kampen ble det nervepirrende for Rekdal.

– Du ser, det er Liverpool som trykker på og trykker på nå, sa Rekdal og la til:

– Det blir vel lagt til et kvarter her nå da.

– Men gi dette laget til Leeds litt mer tid, så er det mange lag som kan få det ubehagelig mot Leeds denne sesongen, sa Rekdal under sendingen etter kampen.

Det var mye som skulle ut hos Leeds etter 16 år utenfor den øverste ligaen. Etter pause fortsatte de å gå i angrep med liv og lyst, vilje og entusiasme. Etter 59 minutter var Harrison gjennom, han løftet ballen mot mål, og Trent Alexander-Arnold headet ballen i eget mål. Men det ble avblåst for offside.

Men du verden, Leeds ga seg ikke. Kjørte på. Igjen og igjen. Etter 66 minutter får Mateusz Klich et innlegg fra Helder Costa, Klich setter den forbi Alisson Becker på volley.

12 minutter før full tid satte van Dijk ballen i mål etter et hjørnespark. Men dommeren blåste. Litt uklart hva det var, men muligens noe med sperretrekket til hjemmelaget da corneren ble slått.

Publisert: 12.09.20 kl. 20:22

Premier League S V U T M P 1 Arsenal 1 1 0 0 3 – 0 3 3 2 Liverpool 1 1 0 0 4 – 3 1 3 3 Crystal Palace 1 1 0 0 1 – 0 1 3 4 Aston Villa 0 0 0 0 0 – 0 0 0 4 Brighton & Hove Albion 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League

Champions League Nedrykk