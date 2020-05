– INGEN TID Å MISTE: Det sier president Cato Bratbakk i Norges Svømmeforbund, her etter et pressemøte tidligere i uken. Foto: Frode Hansen, VG

Frykter stengte dører for svømmeopplæring

Svømmepresident Cato Bratbakk gir kulturminister Abid Raja ros for at bassengene kan åpne fra 1. juni slik at barn får sommerkritisk svømmeopplæring. Men han har en bekymring.

– Jeg er sterkt bekymret for at kommunene vil stenge badene slik de normalt sett gjør ved St. Hans (24. juni) og Oslo kommune har pleid å gjøre 18. mai før Frognerbadet og Tøyenbadet (revet nå) har åpnet. Dette er en samfunnskritisk oppgave. Den er viktig, og vi har ingen tid å miste, sier svømmepresident Cato Bratbakk.

Regjeringen ga torsdag beskjed om at svømmeanleggene i Norge kan åpne for svømmeopplæring av barn om drøyt tre uker, den 1. juni. To uker senere (15. juni) skal de etter planen åpnes også for alminnelig publikum.

Svømmepresident Cato Bratbakk vedgår at han helst skulle sett at svømmeopplæringen kunne startet cirka en uke tidligere, men understreker samtidig at Svømme-Norge «jubler» over å kunne komme i gang.

– Alle svømmeanleggene som våre klubber har adgang kan åpnes, slik at vi kan starte opplæringen foran det som vil bli en hjemmesommer med nærhet til vann for barna. Vi skal klare å få ganske mange tusen barn gjennom en opplæring i løpet av juni, sier Cato Bratbakk.

I SVØMME-BRESJEN: Kulturminister Abid Raja får ros for å ha jobbet for svømmeopplæring av barn over lengre tid, fra før han ble statsråd. Bildet er i et basseng på Norefjell i forbindelse med en annen VG-reportasje. Foto: Klaudia Lech

Med et forbehold som gjør ham bekymret.

Det er det faktum at badene på denne tiden – i normale tider – som regel stenger for sommeren, slik at de kan pusses opp, rehabiliteres og oppgraderes. Cato Bratbakk tror også at mange kommuner, som gjerne eier og drifter badene, har benyttet corona-stengingen til å starte oppussing-arbeider – og at de ikke vil være klare til bruk 1. juni.

– Nå må klubbene våre henvende se til kommunene for å forsikre seg om at de faktisk vil være åpne. Alle må være med på denne dugnaden, sier svømmepresidenten med en tydelig oppfordring til kommunene om legge vanlige planer om stenging og «sommerreparasjoner» til side.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune, Rina Mariann Hansen, sier at kommunen ønsker å få badene åpnet så raskt som mulig, men påpeker at det stilles krav til klesskift i garderober og dusjing i forbindelse med bruk av bassengene.

– Beskjeden kom sent i går kveld og det er fortsatt noen uker til 1. juni. Det er for tidlig å si noe helt konkret om hvordan vi skal gjøre det, også med tanke på det som er sagt om bruk av garderobene, sier hun.

Rina Mariann Hansen tilføyer at «svømmeopplæring» slik Oslo kommune forstår den, dreier seg om skolenes svømmeopplæring. Det skjer på fjerde klassetrinn. I den sammenheng tviler hun på at den vil komme i gang før over sommeren.

Cato Bratbakk forteller at svømmeforbundet har utarbeidet smittevernregler tilpasset alle bad, uavhengig av type og størrelse. Han mener årsaken til «utsettelsen» fra 25. mai til 1. juni er at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet skal være helt sikre på at «coronareglene» er gjennomarbeidet og vil utgjøre et godt system for avvikling av svømmeopplæringen.

Han mener også Abid Raja, fra lenge før han ble kulturminister, har gjort en god jobb nå det gjelder den. Cato Bratbakk viser til at Abid Raja som politiker i mange år har jobbet for gratis svømmeopplæring av barnehagebarn, og at det er satt av 70 millioner kroner til dette i statsbudsjettet for 2020.

Publisert: 08.05.20 kl. 17:31

