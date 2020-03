KOMPISER: Levon Aronian og Magnus Carlsen (bak) møttes i Grand Chess Tour-finalen i London i desember 2019. Foto: Lennart Ootes, Grand Chess Tour

Sjakkstjerne mistet kona – Carlsen sørger med vennen

Kona til den armenske sjakkstjernen Levon Aronian (37) er død. Arianne Caoili (33) var innblandet i en trafikkulykke for to uker siden.

«Jeg har ikke ord. Det er så vondt å høre», skriver verdenseneren Magnus Carlsen (29) på Twitter.

Caoili var australsk sjakkspiller. Hun satt i en bil som søndag for drøyt to uker siden kjørte i en søyle under en bro ved Jerevan-sjøen i Armenia. Caoili ble 33 år gammel.

«Jeg har ingen ord for å uttrykke sorgen over min kone Ariannes død. Hun var en intelligent, hardtarbeidende og glad person som levde et vakkert liv, skriver Levon Aronian selv på Twitter.

– Jeg elsker deg, kjære, sov godt.»

Levon Aronian er en av Armenias mest kjente sportsstjerner og en av Magnus Carlsens beste kompiser i sjakk-sirkuset. Han har vært nummer to, bak Carlsen, på verdensrankingen. Akkurat nå er han rangert som nummer syv. Hans beste rating er 2830 – for nøyaktig seks år siden.

En rekke sjakkpersonligheter deler sin sorg med den godt likte armeneren.

– Jeg beklager dette sterkt – mine dypeste kondolanser, skriver russeren Sergej Karjakin, det samme skriver nederlenderen Anish Giri.

– Jeg beklager ditt tap, skriver Fabiano Caruana, mens Maxime Vachier-Lagrave uttrykker:

– Jeg er så lei meg over å høre dette, Lev.

Blant hundrevis av andre som natt til tirsdag uttrykker sin sorg, er også Magnus Carlsens trener Peter Heine Nielsen og den norske sjakk-eksperten Tarjei J. Svensen.

Arianne Caoili var av filippinsk opprinnelse og har bodd i Armenia siden 2013.

SISTE MØTE: Levon Aronian (t.v.) og Magnus Carlsen spilte mot hverandre i Grand Chess Tour-finalen i London i desember. Foto: Lennart Ootes, Grand Chess Tour

