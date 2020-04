REKORDFORSØK: Karoline Bjerkeli Grøvdal har store planer for 11. juni. Her fra forsøket på 5000 meter i VM 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Karoline Bjerkeli Grøvdal vil slette Grete Waitz-rekord med ny teknologi

BISLETT (VG) 11. juni vil Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) forsøke å ta den 41 år gamle norgesrekorden til Grete Waitz på 3000 meter. Det er bare én hake.

Nå nettopp

Hun må klare det helt alene.

Karoline Bjerkeli Grøvdal møter VG i forbindelse med nyheten om at Bislett Games i år går uten tilskuere. Med tydelige restriksjoner skal Norges største friidrettsutøvere 11. juni konkurrere i sololøp eller i par.

– Det er veldig deilig og det gir motivasjon å vite at jeg da må være i form, sier Bjerkeli Grøvdal.

Og i god form må hun være. Målet er å sette norsk rekord på 3000 meter helt alene. Den 41 år gamle rekorden til Grete Waitz er på 8.31,75. Bjerkeli Grøvdals personlige rekord er 8.37,58.

Rekordforsøket skal gjøres i et sololøp, som gjør det hele ekstra vanskelig.

– Ingenting vil måle seg mot det å løpe i et felt. Du har hare, rygger å henge på og luftmotstand. Men om vi får gode løpsforhold her med vær og vind, tror jeg det lyset har mye å si. Jeg vet jeg må følge det for å ta rekorden, sier Bjerkeli Grøvdal.

les også Warholm ga seg selv munnkurv: Ønsker ikke å leke ekspert

Men hun får hjelp av en ny teknologi: Foran henne vil det hele tiden være et lys. Det ligger helt inne ved lista, og det er mulig å stille inn lyset på tiden Waitz løp på i 1979.

Dermed vil Bjerkeli Grøvdal hele tiden vite hvilken fart hun må holde for å klare å slå tiden.

– Så lenge jeg følger prikkene, holder jeg farten hennes. Også må jeg jo prøve å springe litt ifra på slutten.

Fjorårets VM ble en skuffelse for 29-åringen:

I utgangspunktet var sesongens store høydepunkt OL i Tokyo denne sommeren. Nå blir trolig løpet på Bislett hennes eneste konkurranse på lenge. Lekene er som kjent utsatt.

– Det var rart, men samtidig lå det så i kortene da nyheten kom. Det hadde vært snakk om det i så mange uker og vi skjønte at det ikke går an å arrangere det i år, sier Bjerkeli Grøvdal om OL-utsettelsen før hun fortsetter:

– Et par uker etterpå følte jeg at det var litt kjipere. Alt var planlagt og etter hvert skjønte jeg at det faktisk ikke blir noe av. Det tok litt tid før jeg innså det og jeg var kanskje litt godtroende med tanke på at det skulle bli andre løp.

Se høydepunktene fra VM i friidrett 2019:

Publisert: 24.04.20 kl. 13:22

Fra andre aviser