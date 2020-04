KLARGJØR FOR ÅPNING: Toppidrettssjef Tore Øvrebø avbildet på Olympiatoppen i forrige uke. Foto: Vidar Ruud

Olympiatoppen åpner igjen

Toppidrettssjef Tore Øvrebø (54) bekrefter at prioriterte utøvere om kort tid kan benytte seg av Olympiatoppens anlegg i Oslo.

– Vi har fått avklart det med bydelsoverlege, og smittevernoverlege. Vi har hatt dialog med Helsedirektoratet for å få avklart praksisen, sier Øvrebø til VG fredag ettermiddag.

Olympiatoppen måtte stenge igjen i begynnelsen av forrige uke da Helsedirektoratet grep inn. Da hadde anlegget vært stengt og åpnet igjen. Johan Kaggestad var blant dem som reagerte kraftig i femdagersperioden det var åpent for utvalgte utøvere:

– For meg er dette er brudd på de reglene som gjelder for stengte treningsinstitutter. Og særlig bryter det med lojaliteten mot de bestemmelsene vi generelt nå har i samfunnet. Det er et dårlig signal fra toppidretten, sa Kaggestad til Aftenposten.

Men nå har også Helsedirektoratet gitt grønt lys, og det jobbes nå med å sette opp en plan for hvem som skal trene når. Treningen kan starte når mindre vedlikeholdsarbeid er fullført i løpet av kort tid.

– Vi opererer med timelister og prioriterte topputøvere. Den kartleggingen driver vi med nå, og i løpet av veldig få dager får de en dedikert tid der de kan trene, sier Øvrebø og understreker flere ganger.

– Vi er med på denne dugnaden for å hindre smitte, og samtidig skal vi også sørge for at toppidrettsutøverne skal få gjort mest mulig mens vi venter på at pandemien går over.

Det blir maksimalt fem personer til stede på treningene, og de skal holde minst to meters avstand.

Det vil gå to timer mellom hver starten av hver økt, og det vil være et opphold imellom slik at alle kontaktflater blir rengjort.

Både Hovedhuset og Olympiahallen tas nå i bruk.

– Kapasiteten er jo ganske lav, men vi drar dette i gang og ser hva behovet er. Det vil nok bli satt opp timer fra 08.00 om morgenen til 20.00 om kvelden, sier Øvrebø og legger til:

– Vi oppfordrer alle utøvere til å opptre innenfor smittevernreglene og lokale tilpasninger.

Publisert: 03.04.20 kl. 16:01

