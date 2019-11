Pangstart for Riiber – firedobbelt norsk

RUKA (VG) Jarl Magnus Riiber (22) fortsetter der han slapp i jubelsesongen – med ny seier i verdenscupen – da Norge kunne feire en historisk dag.

Riiber vant for 14. gang i verdenscupsammenheng. Forrige sesong klarte han råsterke 12 – 11 av dem på rad – og hans seiersappetitt har åpenbart smittet over på lagkameratene.

Norge tapetserte nemlig seierspallen med Riiber øverst, så Espen Bjørnstad på annenplass, og 19-åringen Jens Lurås Oftebro på tredjeplass. Men ikke nok med det. Jørgen Graabak spurtet inn til fjerdeplass.

Ifølge sportssjef Ivar Stuan har det aldri skjedd i verdenscupens historie (startet 1983/-84 sesongen) at fire nordmenn er øverst.

FLYR: Jarl Magnus Riiber flyr mot seier i det kombinerte hopprennet. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

Nordmennene satte konkurrentene ettertrykkelig på plass i hoppbakken. Jarl Magnus Riiber, Espen Bjørnstad, og Jens Lurås Oftebro hoppet fryktelig langt. Bjørnstad faktisk hele 148 meter. Det var et monsterhopp til å bli glad av.

Men Riiber (140,5 meter) endte på best poengsum fordi han gikk ned på farten (to bommer) – fikk mye bonuspoeng for dét–og startet 28 sekunder foran Bjørnstad i langrennet. Og et minutt og to sekunder foran Oftebro, som klinket til med 143 meter i bakken, på et tidlig startnummer.

Men også Jørgen Graabak kom godt fra det med femteplass i bakken (1.46 minutter) etter Riiber.

I langrennet var Riiber aldri truet. Han kontrollerte inn til seier.

