OSLO-ØRN: Jarl Magnus flyr til 143 meter i Lysgårdsbakken. Foto: Geir Olsen

Fjerde på rad for Riiber – ansatte egen hopptrener

LILLEHAMMER (VG) Jarl Magnus Riiber (22) er ustoppelig. Den utrolige suksessen – med fire rennseiere på rad i verdenscupen siden sesongstart – har sin forklaring ifølge kombinert-esset.

For mindre enn 10 minutter siden

Lørdag vant han på Lillehammer. Grunnlaget la mannen fra Holmenkollen i hoppbakken etter et kanonhopp på 143 meter. I langrennet (10 km) startet han med 30 sekunders ledelse til årets kombinertkomet Jens Luraas Oftebro (19).

I mål var han helt suveren - 46,4 sekunder foran Jørgen Graabak - som spurtslo den tyske duoen Fabian Riessle og Vinzenz Geiger. Oftebro tok femteplassen.

Riiber er nå oppe i 17 verdenscupseiere. 16 av dem er vunnet siden 30. november i fjor. Konkurrentene virker helt lamslåtte. Han knuser dem i bakken, og i sporet ser de knapt ryggens hans. Og Norge har tatt et kraftig grep om verdenstoppen i kombinert. 10 av 12 pallplasser har vært norske så langt i sesongen.

Riiber ville perfeksjonere seg i hopp foran årets sesong. Han bare måtte bli enda bedre. Selv etter fjorårets drømmesesong med to VM-gull, og sammenlagtseier i verdenscupen, den første norske siden 1999 (Bjarte Engen Vik). Han ba om hjelp fra sin tidligere ungdomstrener i Kollenhopp, Roy Erland Myrdal, som har vært ansatte som konsulent. Og på Riibers lønningsliste siden mai

– Det steget jeg tok sammen med Myrdal i ungdommen gjorde at jeg var langt foran andre på samme alder. På det tidspunktet ble jeg en veldig god skihopper. Myrdal har en spesiell måte å kommunisere på. Han er en veldig god pedagog. Og så er han veldig intelligent på trening, sier Jarl Magnus Riiber.

VG kan fortelle at Riiber krevde egen hopptrener foran årets sesong. Det var et klart krav overfor landslagsledelsen. Men han måtte finansiere det selv. Det bekrefter sportssjef Ivar Stuan.

– Jeg var nokså klar på at jeg ville ha et bedre treningstilbud på hjemmebane. Det har åpenbart tatt meg et steg videre, det er bare å se på resultatlistene, sier Riiber.

Kremmeren og grisebonden Stuan sørget for et spleiselag mellom Riiber og sponsorene til kombinert. Og forteller at det har kostet «noen hundre tusen» å lønne Myrdal et halvt år.

– Det har vært viktig for oss at Jarl Magnus fikk en treningshverdag han ble fornøyd med. Dette er bare et stort pluss, sier Ivar Stuan.

Riiber dro inn 275.000 kroner i premiepenger fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) etter at han vant trippel i finske Ruka forrige helg. Han bekrefter at han bruker av egen lomme for å lønne Myrdal. Utgift til inntekts ervervelse heter det på det finansielle fagspråket.

– Det har vært en god investering å ansette Myrdal, sier Jarl Magnus Riiber, og gliser godt.

Myrdal sier til VG at Riiber er «en utøver som har alt». På spørsmål fra VG hvorfor Heming-løperen er så mye bedre enn de andre svarer han: – Jarl Magnus er ekstremt innovativ. Han er også ekstremt flink til å bli bedre hver dag. Og han har en egen evne til å tørre og prøve ut nye ting.

Publisert: 07.12.19 kl. 15:00

