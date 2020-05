Fotball-topp jubler for Raja – nye 850 millioner til idrett og frivillighet

Norske fotballedere har ikke bare vært imponert over kulturminister Abid Raja (V). Men nå jubler Norsk Toppfotball-direktør Leif Øverland.

Sindre Øgar

NTB

Oppdatert nå nettopp

Kulturministeren legger 850 friske millioner på bordet for å kompensere inntektstapene idretten og frivilligheten har lidd under viruskrisen.

– Dette er fra stang ut til stang inn. Kulturministeren leverer. Han tar både billett- og arrangementsinntektene med i kompensasjonsordningen. Klubbene vil få kompensert for alle månedene man har vært nedstengt, og delvis nedstengt, sier Norsk Toppfotball-direktør Leif Øverland til VG.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Han representerer klubbene i Eliteserien og Obos-ligaen, og forteller at klubbene kan søke om å få kompensert 70 prosent av fjorårets netto billett- og arrangementsinntekter.

NTF-DIREKTØR: Leif Øverland, på Ullevaal stadion Foto: Jørgen Braastad

Raja har tidligere fått kraftig kritikk fordi han angivelig ikke skjønte noen ting, før kulturministeren slo tilbake mot det han mente var herkseteknikker fra fotballen.

– At man i første omgang kun fikk dekket billettinntekter, parkering og kiosk var krise. Når man nå også får dekket andre inntekter i forbindelse med kamparrangementet, går det fra rødt til gult lys. Det er lys i tunnelen, sier Øverland.

Kulturministeren offentliggjorde størrelsen på og innholdet i den justerte krisepakken fredag.

Kompensasjonsordningen som allerede eksisterer utvides nå med 850 millioner, i tillegg til at perioden det kan søkes om inntektstap fra strekkes til 31. august.

I tillegg vil kompensasjonsordningen nå også omfatte planlagte arrangementer som blir gjennomført, men med et begrenset antall publikummere. Det betyr blant annet at eliteserieklubbene vil få kompensert tapte billettinntekter, opplyser kulturminister Raja.

les også Tillater barneidrett med kontakt fra og med 1. juni: – Vi vet hvor viktig idretten er

Statsråden lover også at mer penger skal stilles til disposisjon dersom det innvilges søknader for et større beløp enn det som er satt av.

– Dersom estimatene våre ikke skulle stemme, noe enkelte aktører har sagt i mediene, tar vi sikte på å justere og øke bevilgningene. Går ordningen tom, vil vi fylle på med penger, sier Raja.

Idretten ville ha mer

Kulturdepartementet har fra før satt av 1 milliard kroner for å dekke de inntektstapene idretten har lidd under coronakrisen. Idrettspresident Berit Kjøll har vært tydelig på at det har vært for lite.

Tidligere denne uken oppfordret hun kulturministeren til å legge en halv milliard kroner ekstra til kompensasjonsordningen og ba samtidig om at det ble åpnet for å kompensere et bredere spekter av inntekter.

MER PENGER TIL IDRETT: Kulturminister Abid Raja kunne fredag fortelle at idrett og frivillighet får nye 850 millioner. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Regjeringen har tidligere åpnet for å kompensere opp til 70 prosent av tapte inntekter knyttet til blant annet kiosksalg, parkering og loppemarked, men Norges idrettsforbund vil ha prosentsatsen hevet til 90.

– For å få den garantien til faktisk å bli en realitet, må rammen økes fra 1 milliard til 1,5 milliarder, sa Kjøll.

Likviditetsmillioner

Da NTB møtte Kjøll mandag, gjentok hun også ønsket om en bevilgning på 300 millioner kroner i likviditetsstøtte til idrettslagene. Det er ifølge idrettspresidenten nødvendig for at klubbene skal kunne håndtere store faste utgifter, blant annet til haller og baner, som nå ikke blir dekket.

les også NFF gir grønt lys for treningskamper i toppfotballen

NIF har også anmodet om at kulturministeren finner 50 millioner i ekstra OL-bidrag til toppidretten. Det ønsket henger sammen med at mange utøvere fikk OL-forberedelsene sine ødelagt og ufrivillig forlenget da Tokyo-lekene ble skjøvet til neste år som følge av pandemien.

Kulturdepartementet opplyser fredag at det i tiden som kommer vil legges opp til løpende utbetalinger fra kompensasjonsordningen for å sikre likviditet i idrettssektoren.

(NTB)

Publisert: 29.05.20 kl. 12:38 Oppdatert: 29.05.20 kl. 14:51

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Mer om Eliteserien Idrett Idrettspolitikk Coronaviruset

Fra andre aviser