Magnus Carlsen i Norway Chess. Foto: Lennart Ootes, Altibox Norway Chess

Carlsen håver inn «ekstra-poeng»: – Nå vil jeg vinne i klassisk

(Wesley So-Magnus Carlsen 1/2–1 1/2) Magnus Carlsen (28) tok sin sjette armageddon-seier i Norway Chess - av like mange mulige. Han fortsetter å håve inn «ekstra-poeng».

Wesley So var sjanseløs da det var «straffekonkurranse» med armageddon.

– De andre føler kanskje at de må gjøre noe spesielt for å slå meg, sa Carlsen på TV 2-sendingen.

– Jeg er veldig sugen på å vinne det klassiske partiet i morgen, fastslo han om sitt siste hvitt-parti, som går torsdag og er mot Yangyi Yu, som ligger nærmest Carlsen på resultatlisten.

– Yu har et lite repertoar, men han spiller det veldig bra. Jeg er absolutt optimistisk med tanke på å ha noe å spille for. Det ville være ekstremt bra å få med seg en klassisk seier. Man blir nesten lei av å vinne i armageddon!

Magnus Carlsen har bare én seier i et klassisk parti til nå - mot Aleksandr Grisjtsjuk.

Nordmannen fortalte at han hadde feber mandag, men våknet opp feberfri tirsdag og følte seg bra under partiet onsdag.

Etter som han hadde svarte brikker, klarte Carlsen seg med remis for å vinne armageddon-partiet. Men i stedet tok nordmannen fullstendig tak på partiet.

– Kollaps av So, fastslo Hans Olav Lahlum på TV 2-sendingen.

Men Carlsen trengte ikke å vinne for å vinne (!), og nøyde seg med remis mot So.

For sjette gang spilte han altså remis i sitt klassiske parti - men utnyttet den spesielle regelen i Norway Chess som gjør at 1/2 remis-poeng blir til 1 1/2 poeng om du vinner armageddon-partiet.

– En kjempesolid remis med svart, fastslo Jon-Ludvig Hammer som TV 2-ekspert etter klassisk-partiet.

Etter 36 trekk var det klart at So og Carlsen fikk et halvt poeng hver. Nordmannen hadde ingen problemer.

– Jeg skulle gjerne ha hatt mer ut av partiet, sa Carlsen.

– So spiller på sin måte. Så er det opp til meg å vise en måte å utligne på. Jeg hadde aldri noen sjanse til noe mer enn remis.

Publisert: 12.06.19 kl. 19:23 Oppdatert: 12.06.19 kl. 19:40