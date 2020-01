REAGERE: TV2s Joachim Boldsen og Ole Erevik er uenige med uttalelsene til dansk håndballtopp. Her sammen med programleder Ørjan Bjørnstad (til venstre). Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Dansk sjef ønsker diskusjon om EM-oppsettet – norske eksperter reagerer

MALMÖ/OSLO (VG) TV 3s ekspertduo Ole Erevik og Joachim Boldsen er uenige i Danmarks ønske om diskusjon rundt EM-formatet etter den overraskende exiten.

Regjerende OL - og VM-mester Danmark røk meget overraskende ut allerede i EM-gruppespillet etter tap for Island og bare uavgjort mot Ungarn. Etter fadesen ønsker en dansk håndballtopp en ny vurdering av EM-opplegget.

– Jeg tror i hvert fall vi må diskutere dette i etterkant. Nå står vi foran en hovedrunde der store lag som Danmark og Frankrike ikke er med. Hva betyr det for produktet? sier direktøren i det danske håndballforbundet, Morten Stig Christensen, til dansk TV 2. Han ønsker et større sikkerhetsnett.

I år har det vært fire lag i gruppespillet. To fra hver gruppe har gått videre til hovedrunden.

På pressetreff med Norge dagen derpå, reagerer flere på Danmark-toppens uttalelser.

– Danskene mener man bør se på EM-formatet, er du enig i det?

– Nei, svarer TV 3-ekspert Ole Erevik og rister på hodet. Han fortsetter:

– Det er tull og tøys. Jeg synes EM-formatet har blitt bedre. Fire lag i gruppa viser at du må være klar for start. Jeg forstår godt at danskene er fortvilet og skuffet etter at de røk ut. Det har vel også blitt konspirert i at en Island-spiller tapte med vilje. Det er også bare tull og tøys.

Slik så det ut da Danmark skjønte at de hadde røket ut av EM:

– Du må levere fra start

Også danske Joachim Boldsen mener danskene rett og slett ikke var gode nok.

– Jeg synes det er et fantastisk format. Du skal levere fra start og om du ikke leverer, er du ute. Det er jo bare fordi man er skuffet over å ha røket ut at man sier sånn, sier han til VG.

Også Frankrike røk ut etter gruppespillet i årets mesterskap. Det etter at Norge slo dem 28–26 i Trondheim. Landslagssjef Christian Berge sier til VG at lagene hadde god tid til å forberede seg på oppsettet.

– Forutsetninger for dette mesterskapet fikk vi i god tid før mesterskapet. Det var ikke noe vi plutselig oppdaget underveis. Vi visste at det ble tøft om vi gikk på en smell, sier Berge.

– Dårlig unnskyldning

Norges Christian O’Sullivan mener det er likt for alle.

– Jeg synes ikke vi hadde noen lett pulje heller. De to største favorittene, Frankrike og Danmark, er kanskje ute etter gruppespillet, men det gjelder å være gode fra start og det er likt for alle, sier O’Sullivan. Han får støtte fra Gøran Johannessen:

– Det høres ut som en dårlig unnskyldning. Jeg skjønner at det er surt å ryke ut når du er bare har tapt en kamp med ett mål, men det nye oppsettet gjør at du må være på fra start og jeg synes Danmark har et lag som bør vinne mot Ungarn. Dette handler mer om deres egne prestasjoner enn EM-oppsettet, sier han.

Magnus Abelvik Rød forstår at Danmark og Frankrike ute kan gjøre noe med produktet:

– For oss er det veldig fint at Danmark er ute. Men selvfølgelig, om man tenker på den kommersielle delen, skulle man gjerne hatt Danmark her, sier han.

– Det er klart det er tøft og hardt. Det går jo på spillernes bekostning hele tiden, og det hadde vi et opprop på i fjor. Det er hardt fysisk for de som spiller alle turneringer og kamper, og da får du noen ganger skreller som det her. Det er kanskje ikke alltid rettferdig, sier Sander Sagosen om Danmarks exit.

Norge er på plass i Malmö etter å ha vunnet tre av tre kamper i sitt gruppespill i Trondheim Spektrum. De møter Ungarn, Sverige, Island og Slovenia i hovedrunden.

Publisert: 16.01.20 kl. 13:23

