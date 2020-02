I FARE: Oppkjøringen til Tokyo-OL kan bli påvirket av coronaviruset. Her står ringene foran den nye nasjonale arenaen som blir hovedstadion for lekene. Foto: ISSEI KATO / Reuters

Slår virus-alarm før OL: – Jeg er dypt bekymret

Sjefen i Tokyo-OLs planleggingskomité er redd for at virusutbruddet kan påvirke oppkjøringen til sommerens leker. Flere idrettsarrangement er allerede avlyst i Asia.

Viruset, som hittil har tatt livet av 565 personer på verdensbasis, kan bremse oppkjøringen til de olympiske lekene, advarer Toshiro Muto, sjefen for planleggingskomiteen.

– Jeg er dypt bekymret for at spredningen av denne sykdommen kan kaste kaldt vann på oppkjøringen til lekene, sier Muto ifølge CNN.

Ordføreren for den olympiske landsbyen, der 11 000 utøvere skal bo under OL og Paralympics, deler bekymringene.

– Jeg håper virkelig spredningen av viruset vil dempe seg for å sørge for at lekene kan utføres problemfritt. I verste fall vil vi legge til rette for at utøverne kan konsentrere seg kun om å konkurrere, sier ordføreren Saburo Kawabuchi.

Tokyo-OL går av stabelen om 169 dager – den 24. juli.

Japan er det landet utenom Kina med flest bekreftede tilfeller av viruset. Til sammen er 45 personer smittet, inkludert 20 stykker som er i karantene om bord et cruiseskip i Yokohama.

BEKYMRET: Toshiro Muto, sjefen for Tokyo-OLs planleggingskomité, er redd for at coronaviruset vil påvirke oppkjøringen til sommerens leker. Foto: Eugene Hoshiko / TT NYHETSBYRÅN

Flere arrangementer står i fare

Ringvirkningene i idrettsverden kjennes i hele Asia, hvor flere arrangementer er flyttet, avlyst eller står i fare for å bli avlyst.

Innendørs-VM i friidrett skulle etter planen arrangeres 13. – 15. mars i Nanjing i Kina, men har nå blitt utsatt ett år, ifølge BBC.

– Etter råd gitt fra vårt medisinske team er faren for videre spredning av viruset så høy at ingen bør dra på store idrettsarrangementer. Vi har sett på muligheten på å flytte mesterskapet, men vi velger altså å utsette det til neste år, skrev det internasjonale friidrettsforbundet i en pressemelding.

Også det norske alpinlandslaget blir påvirket. Neste helg skulle super-G og utfor egentlig kjøres i Yanqing i Kina, men det har blitt flyttet til Saalbach i Østerrike. Rennene ble i utgangspunktet lagt i Kina på grunn av vinter-OL som skal arrangeres i 2022.

– Selv om risikonivået i Yanqing er lavt, må helse og sikkerhet for utøverne være førsteprioritet, sa FIS-president Gian Franco Kasper etter at avgjørelsen ble tatt.

I motor-verdenen har allerede Formel E-løpet som skulle arrangeres 21. mars i Sanya i Kina blitt avlyst. Dette har også ført til bekymringer om hvorvidt Formel 1-løpet Shanghai Grand Prix skal få samme skjebne. Løpet er planlagt for 19. april, men det internasjonale bilsportforbundet (FIA) følger nøye med på utviklingen.

– FIA evaluerer kalenderen for de neste løpene, og om det blir nødvendig er vi villige til å ta grep for å beskytte motorsportverdenen og samfunnet for øvrig, skrev forbundet i en pressemelding.

INGEN REPRISE: Det er mulig at Lewis Hamilton og resten av Formel 1-sirkuset ikke får sjansen til å stå på podiumet i Kina i 2020. Foto: XPB / XPB Images/Press Association Images

Sesongstarten i fare

Stjernespillere som Oscar, Marek Hamsík, Marouane Fellaini og Yaya Toure spiller i den kinesiske superligaen, men nå er sesongstarten utsatt.

Sesongen skulle egentlig starte 22. februar, men den er utsatt på ubestemt tid, skriver BBC.

Tidligere Stabæk- og Rosenborg-spiller John Hou Sæter kjenner også på problemene viruset bringer. Laget hans, Beijing Sinobo Guoan FC, skulle egentlig spille hjemmekamp i den asiatiske versjonen av Champions League, men kampen mot FC Seoul er nå flyttet til Sør-Korea.

