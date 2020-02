TAPTE I CAS: Svømmeren Sun Yang er utestengt i åtte år etter å ha tapt i Idrettens voldgiftsrett. Foto: Denis Balibouse / X90072

Sun Yang utestengt i åtte år: – Protester ble møtt med trampeklapp

Kinesiske Sun Yang (28) er utestengt i åtte år etter å ha tapt i Idrettens voldgiftsrett (CAS). Landslagstrener Petter Løvberg mener det er en stygg ripe i lakken for FINA (det internasjonale svømmeforbundet).

Oppdatert nå nettopp

CAS melder i en pressemelding fredag om dommen.

Den kinesiske svømmeren havnet i trøbbel med antidopingmyndighetene i september 2018 da han skulle dopingtestes utenfor konkurranse og at det forseglede glasset med prøven angivelig skal ha blitt knust med en hammer av en av hans folk.

Kineseren slapp unna med en advarsel fra Det internasjonale svømmeforbundet, mens Verdens Antidopingbyrå (WADA) anket avgjørelsen inn til CAS.

Antidopingbyrået anket saken fordi de mente kineseren nektet å levere inn en dopingprøve og dermed brøt retningslinjene til WADA.

WADA innstilte på en straff på mellom to og åtte års utestengelse for den kinesiske svømmeren.

CAS tok WADAs anke til følge og har valgt å utestenge svømmeren i åtte år.

Flere av rivalene protesterte under VM sommeren 2019 på at kineseren fikk stille. Den omstridte VM-vinneren klikket etter en av protestene på seierspallen:

– Dette er en stygg ripe i lakken til FINA - at de lot ham stille i svømme-VM, sier landslagstrener Petter Løvberg til VG.

Han forteller at kineserens deltakelse var den store snakkisen blant svømmere og ledere under mesterskapet.

– Flere svømmere nektet å ta ham i hånden under premieutdelingen, først australske Mack Horton. De som protesterte, ble møtt med trampeklapp da de kom inn i matsalen, forteller Petter Løvberg.

– Hvorfor?

– Han hadde jo ikke rent mel i posen fra før og bør ikke slippe unna med å knuse en dopingprøve med hammer. Det har også med hvordan han har opptrådt i svømmemiljøet ellers. Derfor har han ingen høy stjerne blant rivalene.

– At han skulle få åtte år, er kanskje litt overraskende. Men det må være en tankevekker for FINA at de lot ham stille. WADA gikk inn og skjønte alvoret. Dommen viser at FINA har bommet kraftig, sier den norske landslagstreneren om CAS-avgjørelsen fredag.

les også Wada har sendt Russland-utelukkelsen til CAS

Løvberg forteller at det internasjonale svømmeforbundet på et tidspunkt i VM truet med reaksjoner mot dem som protesterte mot Sun Yang. Nå står FINA strippet for all ære:

– Dommen viser at det var riktig av WADA å overprøve FINA og sende saken inn til CAS.

Yang har vært utestengt tidligere. I 2014 testet han positivt på stoffet trimetazidin, som tilhører gruppen «metabolske modulatorer» på dopinglisten. Vanligvis brukes det i behandlingen av hjerteinfarkt.

Kineseren var en av de store forhåndsfavorittene i sin idrett før sommerens OL i Tokyo.

Han har fra før blant annet tre OL-gull og tolv VM-gull på merittlisten.

Publisert: 28.02.20 kl. 10:23 Oppdatert: 28.02.20 kl. 14:17

Mer om Svømming Wada Doping

Fra andre aviser