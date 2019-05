SØLVDIVISJONSVINNER: Kick Off Classic, her med prinsesse Märtha Louise, blir kveldens VG-banker. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens-travtips: Ny formstall-banker i V75

Duoen Trond Anderssen og Kristian Malmin har hatt toppform på stallen i lengre tid. Og straks begynner svømmetreningen, som kan gi hestene et ytterligere løft.



Anders Olsbu

Nå nettopp







I kveld seler de blant annet ut Kick Off Classic.

– Kick Off Classic speedet inn til en enkel seier i en sølvdivisjonsfinale sist. Klaffer det like bra med posisjonene denne gangen, skal han regnes med en flott sjanse igjen. Han står fortsatt inne i sølvdivisjonen og har fine betingelser, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

Dagens banker:

Kick Off Classic (V75-4) vant lett etter et perfekt løp i annet utvendig sist og har sjansen igjen.

Dagens luring:

Jeksa (V75-5) har sittet fast i begge sine starter i år og er klart bedre enn raden. Kan overraske.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 448 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2240 kroner

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

V65-klaff på Leangen 20. mai

VGs V65-tips og Eksperten-lag til Leangen mandag med en innleveringspris på henholdsvis 1600 kroner og 2000 kroner, ga begge en utbetaling på over 30 000 kroner.

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lar Kick Off Classic stå alene på sine forslag. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2140mv)

1 ÅDNE ODIN

4 EMIL MOLLYN

5 TROLL SOLEN

3 PAVE FAKS

—————————-

6 Tripsson Ø.K.

8 Stumne Scott

7 Odins Eld

Løpet:

Fire hester peker seg ut i V75-innledningen med Ådne Odin som klar favoritt.

Favoritten:

Ådne Odin har funnet toppformen etter å ha begynt med avlsvirksomhet i Trøndelag. 6-åringen har vunnet begge sine starter på Leangen. I starten på Bergsåker i mellom, avsluttet han flott etter trafikkproblemer og ble fjerde på radige 1.21,0. Svenskekongen Månprinsen A.M., som ble strøket fra Elitkampen på Solvalla i helgen grunnet en gaffelbåndskade, vant det løpet på 1.20,2. Møter ingen av hans kaliber her og skal ha en god sjanse.

Outsiderne:

Emil Mollyn fortjener snart en seier igjen nå etter tre annenplasser og en tredjeplass på sine fire siste starter. Noen antivinner er det ikke snakk om. Var solid toer bak en meget opplagt Magnums Othello i en V75-finale sist. På Åby gangen før ble han sendt ut i dødens på siste bortre. Ellers hadde han trolig slått en tapper Bilbo B.S. Fjerde sist var han ikke mye slått av Tante Ragnhild etter en rask avslutning.

Luringen:

Pave Faks har vært plaget av en hovsprekk, men den var reparert til den siste starten i Bergsåker, hvor han vant sikkert fra tet over lang distanse på en tung bane. Husk at han ble tredje i selveste Lars Laumbs løp sist han gjestet Bjerke. Var kun slått av Odd Herakles og Roli Eld da. Men 8-åringen feiler lett. Skulle han holde seg til rett gangart, ser jeg ikke bort i fra at han kan overraske. Han trives godt i den kommende årstiden.

Startsiden:

Ådne Odin kan forsvare sporet.



Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Mandager: Lunsjtrav fra kl. 11.30 Onsdager: #V75 og V75 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.10 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger Vis mer vg-expand-down

V75-2 (2100ma)

4 CRY WOLF

9 PAULINO

—————————-

11 Always A Star

3 Respect

5 Barbarian Division

6 Mister Adisak

1 Boynton

2 Riva Renn

10 Memphis Tennessee E.P.

8 A. Priori

7 Priscilla E.P.

Løpet:

To hester peker seg ut i DNTs rekruttserie.

Favoritten:

Cry Wolf kommer ut etter 3,5 måneders pause, men skal være godt forberedt. Kusken mener han skal kunne en 1.14-tid på distansen. Det bør rekke langt. Madsen Drolsum-traveren har noen raske på innsiden, men skulle han komme seg greit til tet, blir han vrien å tukte. Skal uansett regnes i striden. Hesten er operert i et bein siden sist, men har gått enkelt 1.18 over full distanse i trening.

Outsiderne:

Always A Star har dyktige Magnus Teien Gundersen kjørt en gang tidligere. Da tok ekvipasjen en sterk seier fra dødens. Antonsen-traveren var god toer bak en overlegen vinner på Årjäng sist og travet raske 1.13,3. Blir det tøff kjøring i front, runder han trolig de fleste.

Luringen:

Paulino går gode løp hver gang og har fått et par løp i kroppen. Første gang ut tapte han kun for gode Harbour Eightysix, etter en tung tur i dødens. Travet mye utvendig sist også, men holdt bra til tredje bak Chio Gilbak og Ilenna Bonanza. Står til for et fint smygløp, og med tempo der fremme, stiger sjansene. Skal uansett regnes blant de tre.

Startsiden:

Cry Wolf er kjapp fra start, men har tre raske hester på innsiden. De to innerste ønsker muligens ryggløp.



V75-3 (2100ma)

4 SOPHIA FRECEL

1 A Deal Is A Deal

7 State Of Indiana

3 Pegaus R.R.

5 Lastmanstanding

—————————-

8 Thai Paradise

12 Frick

2 S.K.'s El Capitano

10 Constantine Coral

9 Logical Cosmic

11 Starlight Morning

6 Gemma B.R.

Løpet:

Jeg ser syv hester med vinnersjanse, men må gå inn på fem. Jeg setter dog Sophia Frecel klart først.

Favoritten:

Sophia Frecel tok teten mot første sving sist, men slapp etter 600 meter. Første 500 meter gikk etter radige 1.10,6. Siden ble hun sittende fast med alt igjen. Hun så veldig pigg ut. 5-åringen er veldig kjapp fra start, og det satses nok mot tetposisjonen nå. Nest ble hun pigg i front og ga seg skuffende enkelt. Men gangen før var hun solid der fremme i tøft tempo og tapte kun for meget gode Jackson Avery. Møter ingen av hans kaliber her. Travet solide 1.14,5 da. Viser hun tilsvarende vinner hun dette.

Outsiderne:

State Of Indiana var veldig pigg og feilet direkte sist etter pause. Hun har imponert ved flere anledninger tidligere og blir kuskeforsterket med Kai Johansen. Hesten står sjanseartet til langt ute på vingen, men feilfritt og på sitt beste kan hun yppe seg.

Luringen:

A Deal Is A Deal vant lett etter å ha fått perfekt åpning fra lederrygg sist. Feilet i tet i siste sving, første gang ut etter pause, nest sist. Var ikke slagen da. Trener og kusk Erik Bergløf mener hun kan minst 1.15, noe som rekker langt her.

Startsiden:

Sophia Frecel er meget rask ut og kan ta føringen. Men innvendige Pegasus R.R. og A Deal Is A Deal er heller ingen sinker.



OPTIMISTER: Kusk Kristian Malmin (i midten) og trener Trond Anderssen, her sammen med prinsesse Märtha Louise, har god tro på seier i dette sølvdivisjonsløpet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (2640mv)

6 KICK OFF CLASSIC

—————————-

9 Umaticaya

2 Teddy Boy O.K.

5 Joe Hoo Lee

1 Anthony Downs

10 Darco

7 Lady Lane

8 W.J. Eminent Bergen

3 Soros Kronos

Løpet:

Jeg lar Kick Off Classic stå ugardert i dette stayerløpet i sølvdivisjonen.

Favoritten:

Kick Off Classic var god til seier i en V75-finale på Bjerke sist. Dag-Sveinung Dalen var kald og satt i annet utvendig da angriperne kom på siste bortre. Hesten fikk perfekt luke på oppløpet og speedet inn til en enkel seier. Avsluttet flott i tre langløp før det også. Klaffer det bare litt fra tillegget, skal Trond Anderssen-traveren ha en god sjanse igjen.

Outsiderne:

Umaticaya ble bakket sist i Kick Off Classics seiersløp. Ble med i angrep snaue runden igjen og sto på bra. Var flink til to strake før det og skal regnes blant de tre.

Luringen:

Teddy Boy O.K. er en kapasitetshest, som er meget bra på sitt beste. Men han har en tendens til å bli litt hissig, noe som gjorde at det ble game over sist, første gang ut etter pause. Etter at Place Your Bet er blitt strøket, har han fått et langt bedre spor. Viser han seg fra sin beste side, skal han ikke avskrives, selv i seierssammenheng.

Startsiden:

Alle de tre på strek kan løse bra fra start, om de går feilfritt.



V75-5 (2140mv)

1 FRØKEN HELMINE

9 JEKSA

7 SJØ BRIS

13 ALFA BETTY

12 DALE ANNE

15 ALONSO JENTA

4 VICTORIA R.

—————————-

8 Grude Tilla

3 Nelson Andrea

11 Tangen Siri

10 Tuxi Temi

5 Nygaards Nena

6 Ness Tjo Sif

14 Jærvsø Saga

2 Runi

Løpet:

Svært åpent i dette Veikle Balder-cup-løpet for 4-årige kaldblodshopper. Det er vel nesten bare Runi som kan avskrives i seierssammenheng.

Favoritten:

Frøken Helmine tapte kun for gode Brødsjø Brisa sist. Fulgte henne til døren da. Står perfekt til i førstespor og kan vinne om hun er er like bra som i sine siste starter.

Outsiderne:

Sjø Bris forsvarte seg tappert mot Per B. sist, men måtte gi tapt til slutt. Tapte klart for Frøken Helmine gangen før. Men denne gang kommer Flåten-traveren ut skoløs for første gang. Muligens kan det gjøre susen.

Luringen:

Jeksa ble sittende bak en sliten konkurrent sist og har sittet fast i begge sine starter i år. Mjølnerød-traveren er klart bedre enn raden og kan muligens by på en overraskelse, men det må uansett klaffe maksimalt fra tillegget.

Startsiden:

Frøken Helmine, Nelson Andrea, Ness Tjo Sif og Sjø Bris er tetaktuelle.



V75-6 (2600ma)

4 REIME KONGEN

5 ALMA PRINS

—————————-

3 Ard

1 M.H. Herkules

6 Våler Nikolai

2 Edens Odin

10 Solstad Stjernen

7 Faks Blæsen

11 Harald

9 Trø Flax

8 Stjerne Ball

Løpet:

To 4-åringer peker seg ut i dette løpet over Derby-distansen.

Favoritten:

Reime Kongen var overlegen i årsdebuten i Sverige nest sist, men fungerte ikke like bra i Kongepokal-løpet sist. Mjølnerød-traveren var litt høyt oppe underveis, men ble femte på 1.25,6, ny pers. På sitt beste er han god nok til å vinne dette.

Outsiderne:

Ard har vært stabil og flink i det siste. Han prepareres mot Derby og skal regnes blant de tre med litt klaff.

Luringen:

Alma Prins har rotet seg bort med galopp i sine to siste starter. Kapasitetsmessig står han ikke noe tilbake for Reime Kongen, men på grunn av galopprisikoen rangerer jeg ham bak. Blekkan tror hesten går 1.26 på distansen. Det rekker, bare han går feilfritt.

Startsiden:

Edens Odin stikker trolig til tet i første omgang.



V75-7 (2100ma)

3 GLOBAL U.NEVERKNOW

11 KATIE MAE

4 HENDRIX B.R.

5 LADY LARA

9 EDDIE ARCTOUS

10 GUCCIO FORTUNA

1 CHEF SUPERB

2 LAYLOCK CLASSIC

—————————-

7 L.A.'s Magic Moment

8 Time For Money

6 Imperium Bo

12 Free Million

Løpet:

Bare en hest kan avskrives i dette kvalifiseringsløpet til Sumer Meeting-finalen under OGP-helgen.

Favoritten:

Global U.Neverknow vant kontrollert fra tet sist. Østre-traveren er kjapp fra start, og kommer han seg foran, har en fin sjanse igjen, om ikke åpningen blir for tøff.

Outsiderne:

Hendrix B.R. er i rivende utvikling. Vant en V75-finale sist, nær doblet grunnlaget sitt og går opp en klasse nå. Men han var så bra sist at han ikke skal avskrives her heller.

Luringen:

Katie Mae ble naturlig nok sliten etter å ha presset på i 1.08,5-fart før hun fikk overta etter 600 meter sist. Kun to ganger har hun vært utenfor trippelen på 18 forsøk. Hele elleve ganger har hun vunnet. Blir det litt kjøring der fremme, kan hun runde alle igjen.

Startsiden:

Global U.Neverknow kan muligens ta føringen. Laylock Classic og Lady Lara er trolig verst i mot.



Publisert: 29.05.19 kl. 10:31