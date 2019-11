GOD STØTTE: Mats Sollid får god hjelp fra kollega Erling Due Bergseth når han får epilepsianfall. Her på vei til opptak under Special Olympics. Foto: NRK

NRK-programlederen fikk epilepsianfall på TV: – Jeg er en «fighter»

NRK-programleder Mats Sollid fikk epilepsianfall under opptak til Special Olympics. Han ønsker å øke bevisstheten rundt sykdommen, og vil derfor det skal vises på TV.

Programlederduoen Mats Sollid og Erling Due Bergseth er tilbake på NRK med programmet «Verdens vakreste leker». Igjen leder de folket gjennom Special Olympics. Duoen fikk i 2016 Gullruten for dekningen av samme arrangement.

Ifølge statskanalen får seeren oppleve historier som treffer hjertet og møte mennesker som tross hindringer overvinner seg selv i et av verdens største idrettsarrangementer.

Sollid og Bergseth har selv sterke historier. VG har tidligere skrevet om hvordan Bergseth ble skadet for livet under svangerskapet.

Sollid er adoptert fra Colombia, og i tillegg til å være utviklingshemmet har han ADHD og epilepsi. I programmet vil seerne få et innblikk i hvordan det ser ut når epilipsianfallene kommer – da han under opptak på vei til konkurranse fikk anfall i bilen.

– Rart og litt ekkelt

Forrige uke fikk Sollid se opptaket hvor anfallet vises for første gang.

– Jeg synes det er rart og litt ekkelt. Jeg har jo aldri sett det før, men når jeg ser det, blir jeg veldig rar i kroppen og jeg må innrømme at jeg ikke liker det så veldig godt. Men tross alt det, tenker jeg at jeg er en «fighter» og jeg tenker det er veldig viktig at folk der ute vet at folk med epilepsi har det og at jeg har det. I tilfelle jeg skulle få det ute på gata eller noe sånt, tenker jeg at folk da vet at jeg har epilepsi, forteller Sollid til VG.

Slik så det ut da han fikk se klippet for første gang:

– Er det også viktig for at folk skal vite hvordan de kan hjelpe?

– Ja, akkurat. Da skjønner man kanskje at man må legge de det skjer med i stabilt sideleie og kanskje ringe ambulansen. Og faktisk forstå at her er det en epileptiker. Det er viktig å se hvordan et epileptisk anfall faktisk er, svarer programlederen.

Sollids sykdom har blitt forverret den siste tiden, og denne uka har han vært hjemme fra jobben i EMPO-TV der han til daglig arbeider.

Programlederkollegaen Bergseth er blitt vant til å oppleve anfallene. Han tar vare på Sollid i vanskelige tider, og oppleves som en stor støtte - på samme måte som Sollid er en støtte for Bergseth i perioder han er sliten.

– Han er en veldig hyggelig kollega, og vi har det så gøy sammen - både foran og bak kamera. Vi har veldig god kjemi, og det betyr veldig mye for meg at han er der for meg når jeg får anfall. Han er en god venn og vi stiller opp for hverandre, sier Sollid.

TILBAKE: Mats Sollid og Erling Due Bergseth skal igjen elde seerne gjennom Special Olympics på NRK. Foto: NRK

– Drømmer går i oppfyllelse

Årets Special Olympics ble arrangert i Abu Dhabi fra 14. til 21. mars. 7000 utøvere konkurrerte i 24 forskjellige idretter. Norge stilte med en tropp på 27 utøvere.

For Sollid er det viktig å vise frem programmet for at alle skal se at også utviklingshemmede kan få til akkurat det de vil.

– Folk tror noen ganger at utviklingshemmede ikke kan noen ting. Men vi vil vise at vi kan alt. Vi kan synge, vi kan drive med sport og vi kan være programledere. Jeg tror utviklingshemmede som ser på tenker at hvis vi kan klare noe, kan de klare det også. Man må finne styrken i seg selv, tro på deg selv og stå for det du vil. For drømmer går i oppfyllelse, sier han og fortsetter:

– Jeg håper mange skjønner at grunnen til at vi lager dette, er at vi prøver å få flere utviklingshemmede i rampelyset og vise at utviklingshemmede kan mer enn folk tror. Selv om vi kanskje ikke er helt som alle andre, er vi oss selv. Vi er normale vi og - vi er bare utviklingshemmede og det kan vi ikke noe for.

Programmet ligger på NRK TV fra fredag 15. november og sendes på NRK1 søndag 17. november klokka 20.15. Se deler av programmet her:

