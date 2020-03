KRITISK: Gro Hammerseng-Edin mener Norge bør markere seg tydeligere i OL-saken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hammerseng-Edin om et OL-nei nå: – Ville vært et tydelig og godt signal

Gro Hammerseng-Edin mener Norges idrettsforbund burde sendt et enda sterkere signal i OL-saken.

Sportskommentatoren i TV 2, som også ble olympisk mester i håndball i 2008, kaller det bra at Norges idrettsforbund har tatt initiativ og endret retning med sitt brev til Den internasjonale olympiske komité (IOC), men hun er også enig med dem som mener den norske idrettsledelsen ikke er veldig tydelige.

– Det er mange gode grunner til at det riktige er å avlyse eller utsette OL. Jeg har forståelse for at det er en stor prosess, men jeg håper at det kommer så raskt som mulig. Jeg tror det har vært så hardt press fra så mange kanter i Norge at det har bidratt til at NIF har endret standpunktet sitt, sier den tidligere landslagskapteinen til VG.

På to dager gikk ledelsen i norsk idrett fra å støtte IOCs standhaftige OL-plan til å be dem droppe Tokyo-lekene hvis ikke coronasituasjonen er under kontroll.

– Mener du at Norge burde gå ut internasjonalt og si at OL burde avlyses eller utsettes?

– Jeg mener at det hadde vært et tydelig og godt signal å sende nå, ja, svarer Gro Hammerseng-Edin.

les også OL-mesterne omgitt av død og sykdom: – Det er krig

Det samme mener sportskommentator Birger Løfaldli i Adresseavisen. Han spør seg hva idrettspresident Berit Kjøll egentlig mener etter å ha kommunisert den ene veien onsdag og delvis skiftet retning på fredag.

– Det burde vært tydeligere og skulle skjedd raskere. Norge burde gitt klar beskjed om at OL ikke har fokus, at det ikke er noe annet valg slik verden står nå. Den burde kommet tidligere, og egentlig har ikke den beskjeden kommet, heller, påpeker Løfaldli.

– Dette var en utmerket mulighet for Norge å gå foran i en kamp som er mye større enn norsk idrett, sier Adresseavisens sportskommentator.

Visepresident i NIF, Johann Olav Koss, sier til VG at han forstår kritikken.

– Jeg skjønner godt at folk er kritiske til det. Samtidig må vi i NIF ha tillit til at IOC, Verdens helseorganisasjon og japanske myndigheter fatter den riktige beslutningen. Vi har nå vært tydelige mot IOC, og bedt om at det må komme en rask beslutning, sier Koss.

OL-NEI ELLER IKKE? Abid Raja og idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Frode Hansen

NIF får også støtte fra kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

– I går sendte Norges idrettsforbund et brev til den internasjonale olympiske komité hvor de ber om at sommer-OL i Tokyo ikke gjennomføres før pandemisituasjonen er under kontroll. Det støtter jeg Idrettsforbundet i, sier Raja til VG. Han bemerker også følgende:

– I den situasjonen verden er i nå er det vanskelig for meg å se at OL skal kunne gå som planlagt.

Jan Petter Saltvedt, kommentator i NRK, beskriver reaksjonen fra Norges idrettsforbund/Norges Olympiske Komité som «altfor liten og for sen».

– Det både overrasker og skuffer meg at de ikke føler for å markere seg. Dette er en organisasjon med nye folk i alle ledd, og de har solgt seg inn blant annet på å ha en klar og aktiv stemme internasjonalt. I den første og største saken man kan få, griper hverken Kjøll, Kristin Kloster Aasen (visepresident i Norges olympiske og paralympiske komité) eller Karen Kvalevåg (generalsekretær NIF) muligheten som blir lagt i fanget på dem til å vise både lederskap og moralsk ansvar, mener Saltvedt.

Selv om japanske idretts- og statsledere fastholder at 2020-OL skal gå som planlagt, har Saltvedt «null prosent tro» på at flammen tennes i Tokyo 24. juli. Også håndballpresident Kåre Geir Lio – som for første gang i historien kunne hatt begge landslagene i lekene – innrømmer at han tror OL henger i en tynn tråd.

les også Hun slår inn en åpen OL-dør

Han er derimot ikke med på kritikken av Norges idrettsforbund:

– Jeg er tilfreds med at NIF har sendt en henvendelse til IOC, sier Lio.

I motsatt ende av skalaen finner man VGs sportskommentator Leif Welhaven.

– NIF burde tidlig og tydelig ha tatt til orde for at OL må utsettes eller avlyses. Det foreligger mer enn nok informasjon – på flere plan – til at den konklusjonen fremstår helt opplagt, mener Welhaven.

– Det er veikt at NIF-ledelsen så langt ikke har frontet krystallklart overfor IOC at det ikke finnes noe alternativ til å utsette eller avlyse som en følge av helsekrisen verden står i, der antidopingarbeid ligger nede, helsefaren forsterkes av forberedelsene og fair play er illusorisk, fortsetter Welhaven.

Dagbladets Esten O. Sæther fremstår nådeløs overfor idrettstoppene og skriver i sin kommentar at idrettspresidenten ble avslørt på Dagsrevyen, da hun ga uttrykk for NIF ikke hadde skiftet retning i OL-spørsmålet.

«Hun trenger bare å se sin egen toppidrettssjef Tore Øvrebø i opptak fra torsdagens Dagsnytt Atten for å skjønne at hun i et nitrist glimt lignet en lokal variant av pandemi-skeptiker Donald Trump som over natta mente at ingen skjønte tidligere og bedre enn ham hvor farlig dette viruset egentlig er», skriver Sæther.

Også på kommentarplass i Dagsavisen ved Reidar Sollie har idrettspresidenten fått kritikk – han skriver at Norge burde bedt om utsettelse.

