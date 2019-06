FØR OG ETTER: Avtroppende idrettspresident Tom Tvedt fikk totalt rundt 1,55 millioner i årslønn fra idrettsforbundet i 2018. Etterkommer Berit Kjøll vil få mindre det kommende året. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Dette blir idrettspresidentens nye lønn

Berit Kjølls totale årlige godtgjørelse for 2019: 1,4 millioner kroner i året. Det er omtrent 150.000 mindre en hennes forgjenger Tom Tvedt fikk i 2018.

– Vi har måttet vise moderasjon, sier Liv Bentzen under fremleggingen av presidentens lønn på Ullevål fredag morgen.

Hun har sammen med resten av det såkalte «kompensasjonsutvalget» bestemt at idrettspresidentenes grunnlønn skal reduseres fra 1,341 millioner til 1,298 millioner. I tillegg synker presidentens øvrige godtgjørelse, blant annet fordi Kjøll, som bor på Nesøya utenfor Oslo, ikke trenger bostøtte for å kunne fungere som idrettspresident.

Til tross for lønnsnedgangen kommer Kjølls lønnsslipp til å vise betydelig større summer enn en stortingsrepresentant, som det ble foreslått på idrettstinget:

Presidenten stille om lønnsnedgangen

Den ferske idrettspresidenten vil selv ikke kommentere lønnsreduksjonen.

– Idrettstinget har gitt oppgaven med å bestemme lønn til kompensasjonsutvalget, og jeg forholder meg til det de har bestemt. Hadde de bestemt noe annet, ville jeg også forholdt meg til det, sier Kjøll til VG.

Kjøll vil heller ikke gå inn på at hun tjener omtrent 400.000 kroner mer i året enn en stortingsrepresentant.

– Jeg skal ikke sammenligne meg med andre. Det som er et faktum er at det å være idrettspresident er en hundre prosent stilling. Jeg må slutte i min nåværende jobb for å ha dette vervet.

– Det er mange personer som jobber hundre prosent som ikke tjener 1,3 millioner kroner?

– Jeg har jobbet som leder hele livet og lederlønninger varierer jo i ulike bransjer og organisasjoner. Her er de bestemt av et kompensasjonsutvalg, og jeg forholder meg til det.

40.000 kroner i moderasjon

Liv Bentzen i kompensasjonsutvalget sier at lønnsreduksjonen de bestemte å gi idrettspresidenten ble påvirket av lønnsdiskusjonene som har gått.

– Det er klart, vi har jo fulgt med på det folk snakker om, sier Bentzen i VG.

Hun forklarer at der idrettspresidenten tidligere har ligget på nivå med et regjeringsmedlem i lønn, vil den nye lønnen være omtrent 100.000 mindre.

– Men hvis du trekker fra bostøtte og penger til hjemreise er lønnsnedgangen ikke på mer enn 40.000 kroner i året. Er det så mye moderasjon?

– Ingen kommentar, svarer Bentzen.

