FULLBOOKET: Magnus Carlsen lovet 1000 gratis medlemskap i den nyopprettede klubben han leder. De har han allerede fått.

Sjakkforbundet etter hastemøte: Hyrer inn jurister til å vurdere Carlsens nye klubb

Norges Sjakkforbund skal få juridisk bistand til å se på om Magnus Carlsen-ledede Offerspill SK kan stille med delegater på årets sjakk-kongress 7. juli.

Etter at nyheten om at Magnus Carlsen har opprettet en ny sjakklubb med mål om å samle delegater som vil stemme gjennom den omstridte bettingavtalen på sjakk-kongressen sprakk i går, hasteinnkalte Sjakkforbundets sentralstyre til et møte tirsdag kveld. Det bekrefter forbundets generalsekretær Geir Nesheim overfor VG.

– Møtet resulterte i at sentralstyret vedtok å engasjere juridisk kompetanse til å se på om delegatene fra Offerspill SK kan godkjennes på kongressen, forteller Nesheim.

Da hadde forbundet allerede blitt oppfordret til å se på dette fra flere hold.

– Forbundet bør vurdere om disse medlemmene kan gi delegater, sa sjakkekspert Torstein Bae til VG tirsdag.

– Jeg håper at de ser på dette og ikke godkjenner delegatene fra Offerspill, sa Vegard Ramstad, leder for Stjernen sjakklubb, en av klubbene som har tenkt å stemme nei til avtalen.

Bakgrunn: Dette er saken som splitter sjakk-Norge Norges Sjakkforbunds (NSF) styre har fremforhandlet et utkast til en avtale med bettingselskapet Kindred verdt 50 millioner kroner over fem år.

Denne avtalen skal forbundets kongress stemme ja eller nei til 7. juli. Styret i NSF anbefaler medlemmene å stemme ja.

Motstandere av avtalen har argumentert for at avtalen innebærer at Sjakkforbundet tar politisk stilling mot den norske enerettsmodellen, som innebærer at bare Norsk Tipping får tilby pengespill i Norge. Dette til forskjell fra Norges idrettsforbund, som Sjakkforbundet ikke er en del av.

Forkjemperne for avtalen argumenterer for at pengene avtalen gir vil kunne gjøre mye for sjakkmiljøet i Norge, særlig for unge talenter som trenger midler for å kunne satse på sjakken. Vis mer vg-expand-down

Ekspert mener det kan være rettsstridig

Sentralforbundets innleide jurister skal ha et svar klart i god tid før kongressen 7. juli, opplyser generalsekretær Nesheim.

En jurist som imidlertid har sett på saken, er jusprofessor Geir Woxholth. Tirsdag kveld skrev han på sin Facebook-side at Carlsens klubb etter hans syn ikke kan godkjennes.

«Dersom Magnus Carlsen og den nye sjakklubben hans tror at de bare kan opprette en ny sjakklubb og åpne for gratis medlemskap, slik de har gjort, i den hensikt å kuppe Kongressen til Norges Sjakkforbund, slik at de kan få vedtatt en tiltredelse til avtalen, bør de tenke seg om to ganger», skriver professoren. Videre fortsetter han:

«Sjakklubbene er ikke bare underlagt vedtektene til Norges Sjakkforbund, men også ulovfestet foreningsrett. Mye taler for at en slik fremgangsmåte utgjør foreningsrettslig myndighetsmisbruk – og dermed er rettsstridig [...] Rettsstridighet/myndighetsmisbruk betyr igjen at denne klubben kan nektes enhver representasjon på Kongressen».

VG var i kontakt med Woxholth tirsdag kveld. Han ønsker ikke å kommentere ytterligere, men henviser til Facebook-innlegget sitt.

Publisert: 26.06.19 kl. 08:34