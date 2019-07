Casper Ruud er en av mange lovende tennisspillere, men ungdommen sliter med å tufte de mest rutinerte i toppen. Foto: BEN STANSALL / AFP

Hakk i plata i tennistoppen

Unge, lovende tennisspillere sliter tungt med å tukte gamlisene på den største scenen. Det er 17 år siden noen andre enn «de fire store» hevet Wimbledon-trofeet på herresiden.

208 centimeter høye og 34 år gamle John Isner ble som ventet bokstavelig talt nummeret for stor for Casper Ruud i første runde i London. Slik sett føyer resultatet seg inn i et bilde der de gamle er eldst, og det oppsiktsvekkende lenge i en fysisk krevende idrett.

Nå har heller ikke fjorårets semifinalist klart å ta helt det siste steget mot de aller beste, til det er amerikaneren hakket for endimensjonal. For om vi retter blikket helt mot toppen, er det vi finner riktig så repetitivt. Og spørsmålet melder seg: Hvordan blir tennislivet etter superstjernene?

I Wimbledon-sammenheng var året 2002 interessant. Finalen var den gang mellom australske LLeyton Hewitt og argentinske David Nalbandian.

Da førstnevnte hadde cruiset inn siste poeng til 3-0-seier (6-1, 6-3, 6-2), var det siste gang på evigheter at tennisens gjeveste turnering ikke skulle handle om Federer, Djokovic, Nadal eller Murray.

Roger Federer er seedet som nummer to. Foto: FOCKE STRANGMANN / EPA

Nå som Wimbledon endelig er i gang igjen, er det nok en gang utelukkende gamle travere som tippes i tetsjiktet. Og det til tross for at ingen av dem er ungsauer lenger, akkurat.

Men hvordan er så styrkeforholdet denne sommeren?

Tilsynelatende evigunge Roger Federer er snart 38 år gammel, og det er ikke mer enn to år siden han cruiset gjennom turneringen uten å avgi sett, etter å ha slått Marin Cilic i finalen. Siden den gang har han slått følge med Jimmy Connors som den eneste med et tresifret antall ATP-titler i beltet.

Federer tapte klart i semifinalen mot Nadal på sistnevntes favorittunderlag i Paris, før han fulgte opp med å vinne oppkjøringsturneringen i Halle for tiende (!) gang. På «hjemmebane» i London, der sveitseren er historisk med åtte titler, vil gresskongen aldri kunne avskrives. I åpningsrunden mot Floyd Harris var Federer rusten i første sett, så startet han motoren.

Men tidenes tennisspiller er ikke lenger den aller største favoritten.

Det er heller ikke Rafael Nadal, som sin vane tro hentet hjem en Grand Slam-tittel på Roland Garros tidligere i år. I Wimbledon er han i år seedet som nummer tre, og kan følgelig møte Federer i en semifinale. Spanjolen vant på gresset i 2008 og 2010, men det var mange magre år før han i fjor røk mot Djokovic i nest siste runde. Nå er han kommet godt i gang.

Hjemmefavoritten Andy Murray har vært gjennom enorme hofteplager, og nøyer seg nå med å delta i doubleklassen.

Den som til de grader er påmeldt i single, er førsteseedede Novak Djokovic, den av de fire store som har det høyeste toppnivået når alt stemmer. Summa summarum er det serberen som må finne seg i å være favoritt denne sommeren, og i første runde tok han seg enkelt fordi Philipp Kohlschreiber i strake sett.

Men vel så interessant som internkonkurransen mellom store navn, er hvorfor de har fått være så dominante så lenge. Javisst, de er strålende spillere, men det er bekymringsfullt at den kommende generasjonen sliter med å utfordre dem mer.

I så måte har årets Wimbledon ikke fått den optimale starten.

Alexander Zverev (22) er nummer fem på verdensrankingen, og er nevnt som en av dem som kan bli “den neste”. Men i Grand Slam-sammenheng har det en tendens til å stokke seg. Aldri har han kommet seg forbi kvarten, og på Wimbledon-gresset røk det rett ut mot Jiri Vesely.

Samme skjebne led sjettemann på ATP-listen, greske Stefanos Tsitsipas (20), slik at det allerede nå tynnes ut blant talentene. Blant andre “up and coming”-spillere er det store forventninger til kanadiske Felix Auger-Aliassime. Han klarte i det minste å passere det første hinderet, men alt tyder på at det er en stund til 18-åringen kan utfordre de tre toppseede i turneringen, der yngstemann altså er 32.

På kvinnesiden er det derimot langt mer uforutsigbart, etter at Serena Williams dominerte lenge. Den nye verdenseneren Ashleigh Barty er toppseedet, men fjorårsvinner Angelique Kerber er bare en av mange utfordrere på et spennende tablå.

PS. For Casper Ruud var muligheten der i et tiebreak i det tredje settet, etter at han tapte de to første klart. Men akkurat som mot Federer på Roland Garros: De mest rutinerte har en tendens til å klare seg når det drar seg til.

