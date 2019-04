STORKAMP: Eirik Horneland og RBK møter Molde søndag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Spiller 4–3–3 mot Molde: – Ligger i Rosenborgs DNA

TRONDHEIM (VG) RBK-trener Eirik Horneland (44) forteller at han undervurderte klubbens DNA og hva publikum i Trondheim kommer for å se. Kaptein Mike Jensen tror 4–3–3 kan være nøkkelen til at det nå løsner for Rosenborg.

Mot Strømsgodset forrige runde var Rosenborg tilbake i sin vante 4–3–3-formasjon for første gang under Eirik Horneland som trener i Eliteserien. Slik kommer Rosenborg til å stille også i søndagens kamp mot Molde.

– Jeg synes guttene responderte godt etter vi la om til det, og det er enklere å jobbe med detaljene. Før det har vi jobbet mye med å få på plass helheten og strevd med det. Nå synes jeg vi kan begynne å jobbe på detaljnivå, sier Horneland når VG møter ham før «Supersøndag»-oppgjøret mot Molde søndag kveld.

– Er spillerne mer fornøyde etter du la om til 4–3–3 igjen?

– De er i hvert fall mer komfortable. De ser tryggere ut i rollene og rollespesialistene kommer tydeligere frem, svarer RBK-treneren.

– Var det vanskelig å få spillere som er så vant til Rosenborg-stilen etter årevis med 4–3–3 til å passe inn i ditt system?

– De har spilt det i mange år og 4–3–3 ligger i Rosenborgs DNA. Det er det publikum kommer for å se, så det undervurderte vi litt. Men jeg tror vi forholdsvis raskt skal klare å få på plass en trygg og fin 4–3–3, også skal vi se om vi klarer å utvikle det til å bli bra etter hvert.

– Tror det vil gi oss et løft

Også spillerne ser ut til å være fornøyde med formasjonsendringen. Kaptein Mike Jensen tror nettopp 4–3–3 kan føre til at det løsner for Rosenborg etter en tung sesongstart med bare to poeng på fire kamper.

– Jeg synes det er et godt valg. Det er mer kjent for spillerne våre. Jeg tror det vil gi oss et løft og bedre resultater og prestasjoner, sier han.

– Det handler om samhandling og at ting skal sitte i ryggraden. Selv i Norge må du spille fort om du skal komme gjennom siste tredjedel. Man må ha høyt tempo, og det må vi øve oss på. Det er klart at jo mer gjenkjennelig angrep og samhandling vi får med rytme og spillebevegelse, jo hurtigere kan vi spille. Da skaper vi flere sjanser, fortsetter han.

Trønderen Gjermund Åsen forteller at 4–3–3 skaper trygghet i gruppen.

– Det er en formasjon de fleste kjenner. Man er tydelige i sine roller. Vi vet hva vi får av hverandre og det er tydeligere rollekrav. Jeg tror dette er positivt, sier den tidligere Tromsø-spilleren.

– Jeg føler det er tatt godt imot. Jeg var ikke så mye på feltet forrige uke, men sånn som jeg har sett det har spillergruppen sprudlet mye og det har vært mye smil. Så det har tydeligvis vært positivt, fortsetter Åsen, som ikke spiller mot Molde på grunn av en lårskade.

Publisert: 28.04.19 kl. 18:55 Oppdatert: 28.04.19 kl. 19:56