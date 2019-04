Magnus Carlsen i aksjon i søndagens andre runde av Grenke-turneringen. Foto: Georgios Souleidis

Seiersrekken fortsetter for Carlsen - 52 partier uten tap

(Francisco Vallejo Pons-Magnus Carlsen 0–1) Magnus Carlsen (28) har spilt sjakk i nærmere 13 timer i Grenke-turneringen og vunnet to partier. Seieren søndag betyr at han har vunnet fem partier på rad. Og har 52 strake partier uten tap.

Først vant han de tre siste partiene i Aserbajdsjan før påske, så har han fortsatt med å vinne over både Vincent Keymer og Francisco Vallejo Pons i Grenke-turneringen, som startet lørdag.

– Det er en sånn sjanse du får én gang i livet - og dette er min, sa Carlsen på chess24-sendingen om det dramatiske sluttspillet mot Pons.

Fem seirer på rad har ikke Carlsen hatt siden august-september 2017, i Sinquefield Cup og World Cup - men den gang var motstanden svakere (to av seirene kom over den ukjente nigerianeren Oluwafemi Balogun).

Carlsens personlige rekord er seks strake seirer - fra januar 2015, mot veldig sterk motstand.

For andre dag på rad ble det et laaaangt parti for Magnus Carlsen. Det var over etter 73 trekk og nøyaktig seks timers spill.

– Etter et nytt maratonparti klarer Magnus å presse fram seier, fastslo den tyske kommentatoren Jan Gustafsson på chess24-sendingen.

– Han fant til slutt en måte å bryte ned motstanderen.

Søndagens parti var lenge helt jevnt, men Francisco Vallejo Pons kom etter hvert i akutt tidstrøbbel mot tidskontrollen. Spanjolen klarte imidlertid å komme seg fram til trekk 40 uten store feil.

– Det bør være remis, men det er ikke så lett lenger, fastslo Maxime Vachier-Lagrave på chess24-sendingen.

– Jeg tror faktisk at det er mest sannsynlig at svart vil vinne, sa Fabiano Caruana.

Det samme mente supercomputeren Sesse da de kom opp mot 50 trekk. Den regnet seg fram til at Carlsen kunne vinne i løpet av 54 trekk. Spørsmålet var bare om han kunne finne de rette trekkene.

Carlsen hadde tårn og løper mot spanjolens springer og løper.

Lørdag vant Carlsen over 14-åringen Vincent Keymer etter nesten syv timers spill - og 81 trekk.

I begge disse partiene til nå i Grenke-turneringen har Carlsen hatt svarte brikker.

Resultater søndag:

Viswanathan Anand-Vincent Keymer 1–0.

Arkadij Naiditsch-Peter Svidler 0–1.

Fabiano Caruana-Maxime Vachier-Lagrave 1/2–1/2.

Georg Meier-Levon Aronian 1/2–1/2.

Francisco Vallejo Pons-Magnus Carlsen 0–1.

Carlsen er alene i tet med 2 poeng, mens Anand og Svidler har 1 1/2. Mandag møtes nettopp Carlsen og Anand.

Publisert: 21.04.19 kl. 20:59 Oppdatert: 21.04.19 kl. 21:19