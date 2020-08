UVANLIG ELEMENT: Para-roer Birgit Skarstein og hennes partner Philip Raabe øver flere timer hver dag for å være fit for fight til «Skal vi danse»-premieren på TV 2 om to uker. Foto: PRIVAT

«Skal vi danse»-Birgit: – Merker hvor monotont livet har vært

Birgit Skarstein (31) har fått et nytt syn på hverdagen etter den daglige terpingen med «Skal vi danse»-partner Philip Raabe (20).

Nå nettopp

– Jeg må tenke annerledes, og det gir en annen type energi. Kjernemuskulaturen, bevegeligheten, for eksempel når jeg må «riste» på brystkassen i en samba, sier Birgit Skarstein opprømt.

– Det er først etter å ha kommet inn i dette sirkuset jeg merker hvor monotont livet og hverdagen min har vært. Det er deilig med andre impulser, tilføyer verdens beste para-roer – kort tid før premieren på TV 2- serien «Skal vi danse».

les også Birgit Skarstein klar for «Skal vi danse»: – Jeg har knust tærne hans et par ganger allerede

Birgit Skarstein og ro-landslaget var på treningsleir i Portugal da corona-alvoret tok Norge i mars. Etter hjemkomsten satt de to uker i karantene. Da de fikk tillatelse til å sette seg i båtene igjen i begynnelsen av april, hadde Birgit Skarstein så å si tilbrakt den foregående måneden i romaskin i sitt bokollektiv.

«Her starter Birgit Skarsteins lange corona-reise» var VGs overskrift til saken om hennes «comeback» på vannet ved landslagets base på Årungen rett sør for Oslo. Nå har den reisen vart i fire måneder, og den er ikke mindre uviss enn den var ved start.

les også Har idrettpsykologene på hurtigtast: – Det brenner litt på loftet

– Det er ikke sikkert det blir konkurranser neste år heller. Ryker OL, vil det få store effekter. Ingenting er gitt. Dette handler om å kunne stå i usikkerhet. Det beste vi kan gjøre, er å følge treningsplanen, sier Birgit Skarstein.

OVERFØRBART: Birgit Skarstein har oppdaget at dansetreningen gir utbytte i båten på vannet. Her sammen med partner Philip Raabe i dansestudioet ved Bislett i Oslo. Foto: PRIVAT

Det har Birgit Skarstein og OL-gruppens øvrige syv utøvere under landslagstrener Johan Flodin gjort i full monn, eller monotoniens ånd – for å bruke hennes ord. Treningsplanen har vært den samme gjennom hele sommeren: Grunntrening som forberedelse til 2021-OL og Paralympics 2021.

Det har gitt resultater, forteller Birgit Skarstein. I den siste av tre internkonkurranser på Årungen forrige torsdag satte Kjetil Borch personlig rekord, OL-fireren satte banerekord og selv slo hun sin egen verdensrekord.

– Det var dagen før jeg egentlig skulle ha dratt til Tokyo, påpeker hun.

Hun sier imidlertid også at det – OL-året som forsvant – egentlig har vært ganske deilig.

les også Tufte til skadet Birgit Skarstein: – Ikke lek med OL-drømmen

– Jeg har ikke vært syk, det er første gang på lenge jeg har fått oppleve en sommer, jeg har kunnet være med på grilling, sammen med venner, pusset hele terrassen min for hånd og oljet den med tre strøk, ramser hun opp.

Og hun kunne takke ja til «Skal vi danse».

BROKET DANSEFORSAMLING: Alle deltagerne i «Skal vi danse» samlet på et brett (se navnene i infoboks) Foto: TV 2

– Etter en uke med dans, ser jeg at det er veldig god trening for «posisjonen» i båt. Måten jeg holder hodet og armene på. Johan (trener Flodin) sa under et morgenmøte nylig at han ville melde på hele landslaget til dansetrening med tanke på hvor god uttelling jeg hatt til nå, forteller hun.

Hun har fått installert en stakemaskin i dansestudioet ved Bislett. Det er også innredet som et «gym», med styrketreningsutstyr, for «Skal vi danse»-deltagerne.

les også Skarsteins knallsterke TV-debut: – Trening gir resultater

Birgit Skarstein og partner Philip Raabe øver to til tre timer hver dag, men hun understreker at de ikke danser hele tiden. De kan for eksempel terpe på å holde en bestemt posisjon i 10 minutter; det er mer oppstykket og ikke like fysisk krevende som den monotone ro-treningen.

Disse skal sving seg på «Skal vi danse»-parketten: Marte Bratberg - Benjamin Jayakoddy

Synnøve Skarbø - Santino Mirenna

Agnete Husebye - Bjørn Wettre Holthe Siri Kristiansen - Tarjei Svalastog

Kristin Gjelsvik - Catalin Mihu

Birgit Skarstein - Philip Raabe Nate Kahungu - Helene Spilling

Øystein Paul Lihaug Solberg - Maria Lie Ramella

Michael Andreassen - Ewa Trela Andreas Wahl - Mai Mentzoni

Fred Buljo - Lillian Aasebø

Thomas Alsgaard - Rikke Lund Vis mer

Hun hevder at hun «ikke trenger» konkurranser og heller ikke har behov for å teste seg mot «de andre» roerne for å vite at det hun gjør er riktig. Men hun savner spenningen det innebærer. Den kan ikke gjenskapes under trening på Årungen.

– Følelsene. De er det færre av. Og du mister ett år av karrieren. Det er borte. Men det er også et investeringsår, der vi virkelig kan gå i dybden. Det er et kjempeprivilegium å kunne stoppe tiden litt, sier Birgit Skarstein.

Ps! EM i roing vil – etter en beslutning 15. august – arrangeres 9. til 11. oktober i polske Poznan. Vel å merke med en rekke smittevernreguleringer, og uten adgang for tilskuere. Deltagernasjonene må sitte i karantene i Polen i 10 dager før mesterskapet. Storbritannia skal allerede ha meddelt at de ikke vil delta.

Publisert: 26.08.20 kl. 05:33

Fra andre aviser