Northug kan vente i flere uker på blodprøve-svar

Petter Northug (34) må belage seg på ventetid i flere uker før svaret på blodprøven etter råkjøringen er klar. Politiet opplyser at det ikke er noe ekstraordinært ved Northug-saken, som gir den spesiell prioritet.

Northug innrømmet fredag kveld kokainfunn hjemme hos ham og at han måtte avlegge blodprøve etter å ha blitt stoppet for råkjøring. Øst Politidistrikt har bekreftet at dette skyldtes mistanke om ruspåvirket kjøring etter en gjennomsnittsmåling som viste 168 kilometer i timen. Nå kan ventetiden bli lang før Northug får svar på blodprøven.

Lørdag meldte først Øst politidistrikt i en pressemelding at resultatene av blodprøven først var ventet om noen dager. Politiadvokat Bergsholm sier nå at den tidsangivelsen var en feilopplysning fra deres side.

– Det kan ta alt fra noen dager til noen uker. Det er vanlig at det tar et par uker. Det er ikke noen prioritet på denne prøven, sier politiadvokat Silje Bergsholm til VG.

– Så politiet forventer at analysen av blodprøven til Northug blir klar i løpet av noen uker?

– Ja det kan man si, sier Bergsholm.

– Vanligvis tar det et par uker, og det er ikke noe ekstraordinært ved denne saken som gjør at den behandles annerledes. Det er OUS som står for analysen, sier Bergsholm.

VG fikk tilgang på et videoklipp fredag som viste som at Northug var stoppet av politiet ved avjkjøringen til Mogreina ved E6 på Romerike:

VG har ikke fått kontakt med Northugs advokat Halvard Helle etter at han lørdag blant annet sa dette til VG om Northug-saken:

– Petter har det veldig tøft akkurat nå, men har folk rundt seg som bryr seg om han og passer godt på han. Men han trenger tid.

Politiet har omtalt Northug som samarbeidsvillig og at etterforskningen av saken skulle fortsette de nærmeste dagene. Politiet har ikke ønsket å gå inn på om hvilken kontakt de har med Northug.

Selv er Northug klar over at råkjøring og kokainbesittelse fører til at det blir en straffesak.

Jusekseperter VG har pratet med vurderer at Northug kan ligge i grenseland mellom samfunnsstraff og ubetinget fengsel og at Northugs promilledom fra 2014 kan skjerpe alvorlighetsgraden, dersom skistjernens blodprøve viser ruspåvirket kjøring.

Politidadvokat Bergsholm ønsker ikke å kommentere om det er tatt flere tester av Northug utover én blodprøve.

Trafikkjurist Leif N. Olsen har skrevet flere fagbøker innen trafikkjus, som brukes i undervisning på Politihøgskolen. Den tidligere UP-sjefen forteller på generelt grunnlag at både spyttprøve og visuelle observasjoner eller kun visuelle observasjoner kan utløse blodprøve ved mistanke om ruspåvirket kjøring.

– Spyttprøve er et hjelpemiddel. Tegn og symptom-test og lys og koordinasjonstester er noen metoder, sier Olsen til VG.

NORTHUG OG ADVOKATEN: Petter Northugs advokat Halvard Helle (t.v) forsvarte også Northug i saken mot Aylar Lie tidligere i år. Lie følte seg krenket av innholdet i skistjernens selvbiografi. Foto: Terje Pedersen

Han sier at visuell observasjon alene kan være nok til å utløse blodprøve, dersom symptomene på ruspåvirkning er sterke.

– Dersom det er mistanke om ruspåvirkning blir det blodprøve. Hvis det bare er snakk om alkohol har man apparater inne på stasjonen som teller som bevis, sier Olsen.

– Hva skal til for at mistanke om ruspåvirkning deretter skal kunne føre til ransakelse hjemme?

– Da må det være mistanke om at det er en narkotikaforseelse utover det å ha kjørt ruspåvirket. Det er helt uvanlig når det er en utkjøringssak. Det må være noe annet enn selve ruskjøringen. Det kan være en opplysning fra vedkommende eller annen mistanke som utløser det, sier Olsen.

Det var Oslo Politidistrikt som bisto Øst Politidistrikt i forbindelse med undersøkelse av Northugs bopel da det ble funnet narkotika der. Politiadvokat Bergsholm sier at det er en vurdering i hvert enkelt tilfelle som utløser ransakelse hjemme, etter mistanke om ruspåvirket kjøring.

Publisert: 16.08.20 kl. 20:05

