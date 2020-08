SKRIVER HISTORIE: Kurt Maflin er første nordmann noensinne som har tatt seg til en kvartfinale i snooker-VM. Foto: Nigel French / PA Wire

Snooker-Maflin klar for VM-kvartfinale – senket tidligere verdensmester

(John Higgins - Kurt Maflin 11–13) Etter en nervepirrende avslutning er Kurt Maflin (36) klar for kvartfinale i snooker-VM etter å ha slått fire ganger verdensmester John Higgins (45).

Maflin og verdensfemmer Higgins fulgte hverandre nesten helt inn i en svært spennende andrerundekamp torsdag kveld.

Nordmannen hadde «matchball» da han tok ledelsen 12–11. Han leverte solid i det avgjørende partiet som sikret ham seieren 13–11 og en plass i kvartfinalen i snooker-VM – som første nordmann noensinne.

– Helt utrolig. En drømmematch, sa Eurosports kommentator Torstein «TrickWik» Wik da kvartfinalebilletten var sikret.

Kvartfinalen spilles 10. og 11. august. Der møter Maflin vinneren av Anthony McGill og Jamie Clarke.

I likhet med Maflin har de spilt seg inn turneringen via kvalifiseringen og de er begge lavere rangert enn nordmannen, som er ranket som nummer 43 i verden.

«Verdensklassespill»

Nordmannen ledet 5–3 etter første dag, men mistet ledelsen da Higgins storspilte torsdag formiddag.

45-åringen, som har vunnet VM fire ganger tidligere, vant seks av åtte partier, blant annet takket være en imponerende maksimumsserien på 147 poeng, og sørget for at det stod 8–8 før kveldens avslutning på kampen, som ble spilt som best av 25 partier – først til 13.

Maflin fikk mye oppmerksomhet for denne gesten tidligere i VM:

Maflin startet kvelden på stødig vis. Han utnyttet feil fra Higgins og gikk opp i en 10–8-ledelse etter de to første partiene.

Den norske 36-åringen fikk igjen en god start i tredje parti. Eurosports kommentator Torstein «TrickWik» Wik omtalte det som både «verdensklassespill» og «enveiskjøring» fra Maflin, men så slo Higgins tilbake. Skotten vant de to neste partiene og utlignet til 10–10.

Slo tilbake

Spillerne tok en liten pause før det var duket for en nervepirrende avslutning hvor den første til tre poeng ville ta seg til kvartfinalen.

Higgins gikk opp i ledelsen 11–10, men Maflin slo umiddelbart tilbake og med to strake poeng gikk han opp i ledelsen 12–11 – kun ett poeng unna å sikre seg en kvartfinalebillett.

Med «matchball» holdt nordmannen hodet kaldt og seiret også i det avgjørende partiet.

Det er andre gang Maflin kvalifiserer seg til et VM. I 2015 tapte han i førsterundekampen mot Mark Selby, men i år ble han historisk som første nordmann med seier i en VM-kamp i snooker da han slo David Gilbert 10–8 i første runde. Nå er han også historisk som første nordmann som tar seg til en kvartfinale.

Publisert: 06.08.20 kl. 23:20

