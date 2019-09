Hallvard Flatland om «Tutta»-karrieren: – Har hatt det fandenivoldske i seg

Golfstjernen Suzann Pettersen (38) avgjorde Solheim Cup for Europa, for så å kunngjøre at hun legger opp. – Typisk Suzann, mener golfkommentator Hallvard Flatland.

– Jeg husker godt da hun vant sin andre major, Evian i 2013, men det som skjedde søndag, var så spesielt, så Suzann, sier TV-profilen.

Pettersen spilte for Europa mot USA i Solheim Cup i helgen, da hun til slutt måtte sette den avgjørende putten for sitt lag. Den kan du se i VGTV-spilleren øverst i saken.

– Jeg satt og så på, og var sikker på at hun ville sette den putten. Det var ingen enkel putt, den var helt avgjørende for hele Europa. Hun puttet med stor selvtillit og jublet lenge før ballen lå i hullet. Det er så typisk Suzann at hun tok muligheten og satte den ballen.

Flatland har fulgt Suzann Pettersens karriere nærmere enn de aller fleste.

– Hvor høyt vil du plassere henne blant norske idrettshelter?

– Jeg synes det er vanskelig å sammenligne idretter, for det er så mange elementer som spiller inn. Men det er klart at på verdensbasis som golfspiller har hun levert noe som ingen andre norske har gjort. Det hun har levert, er unikt. Jeg ser en viss likhet mellom henne og Viktor Hovland. På samme måte som Tutta kommer han inn og er utrolig stabil, og misser aldri cuten.

– Jeg vil sette henne høyt på legendelisten. Suzann har det fandenivoldske i seg som mange andre mangler, mener Hallvard Flatland.

Han regner opp prestasjonene med 15 LPGA-seirer, to major-seirer og en plass blant de ti beste i verden i over åtte år sammenhengende.

– Mange andre får skjelven når det blir søndag og den siste runden. Ikke Suzann. Det er litt av grunnen til at hun har så unik som hun har vært.

Både amerikanske og europeiske medier hyller Tuttas avslutning søndag. På sosiale medier blir Suzann Pettersen hedret av en rekke eksperter:

– En helvetes avslutning av Suzann Pettersen i en latterlig underholdende Solheim Cup, skriver The Guardians James Dart på Twitter.

På Golf Channel beskrev amerikanske Michelle Wie hvor tøft det er å spille mot Suzann Pettersen når det drar seg til i Solheim Cup.

– Hun er utrolig i Solheim Cup. Når Suzann har selvtillit, er det skremmende. Det er ikke morsomt å møte henne. Hun er en spesiell spiller.

På forhånd var det omdiskutert at Suzann Pettersen kom med på Europas lag i helgen. Det var Europa-kapteinen – altså laglederen – Catriona Matthew som hadde den norske kvinnen som sin spesielt utvalgte.

– Etter som hun var valgt av kapteinen (Matthew) og knapt hadde spilt det siste året som følge av at hun fødte en sønn, var Pettersen utsatt i utgangspunktet. Å lever seieren for Europa med en birdie er kort og godt legendarisk, skriver den kjente golfjournalisten Alan Shipnuck på golf.com.

