BANENS BESTE: Martin Ødegaard, her med Håvard Nordtveit, var god mot Sverige i EM-kvalifiseringen på Friends Arena søndag. Neste landskamp er mot Spania på Ullevaal i oktober. Foto: Bjørn S. Delebekk

Veland om Norges møte med «EM-klare» Spania: – Ingen fordel

Ekspert på spansk fotball, Petter Veland, tror ikke det hjelper Norge at Spania er «klare» for EM når lagene møtes på Ullevaal om en måned. Samtidig varsler han fullstendig Martin Ødegaard-hysteri.

Oppdatert nå nettopp







Spania leder gruppe F med 18 poeng etter seks seirer av seks mulige. Norge er nummer fire med ni poeng etter to seirer, tre uavgjort og ett tap. Tapet kom mot Spania i mars. 12. oktober møtes de igjen, til den syvende kampen i EM-kvalifiseringen, foran et allerede utsolgt Ullevaal Stadion.

les også King og Larsson i ordkrig etter at seieren glapp for Norge: – Da har de røyka

– Norge er ikke fullstendig sjanseløse. Det har skjedd større undre enn at vi spiller uavgjort eller vinner kamper som betyr noe, sier Viasat-ekspert Veland til VG.

Med fire kamper igjen er Spania så godt som EM-klare, de er syv poeng forav Sverige på andreplass. Norge er på fjerdeplass - to poeng bak Sverige, ett poeng bak Romania.

Han venter mye oppmerksomhet på Martin Ødegaard før oppgjøret mot Spania. 20-åringen er på utlån i Real Sociedad fra Real Madrid. Starten på oppholdet i Real Sociedad har vært bra med ett mål:

– Martin er stjernen, fokuset kommer til å være på ham. Jo bedre han gjør det i La Liga nå, jo mer oppmerksomhet blir det. Og nå skal han jo snart møte Atlético Madrid (lørdag kl. 18.30), sier Veland.

Foran møtet med Spania på Ullevaal er Veland spent på hva landslagsledelsen gjør med Ødegaard. Veland tror alt kommer til å handle om Ødegaard – både fra spanske og norske journalister.

– Skal vi ha en mulighet må Ødegaard og Sander Berge storspille og Rune Almenning Jarstein må stenge bakover. På en maksdag er alt mulig. Jeg er nøktern optimist. Jeg tror ikke vi kommer til EM gjennom kvalifisering, vårt håp er Nations League.

EKSPERT: Petter Veland følger spansk fotball tett og er ekspert for Visat. FOTO: Mattis Sandblad/VG

– Mitt inntrykk er at Spania står løpet ut i kvalifisering uansett. Den tiende kampen er like viktig. Det handler blant annet om integritet. De gjør jobben når de går på banen, sier Veland.

Han poengterer at konkurransen innad i det spanske laget gjøre at spillerne ikke kan slappe av. Veland tror flere spillere kan få muligheten til å vise seg frem. Men at det ikke er noen fordel for Norge.

– Sånn sett hadde det vært en enda større fordel å møte Spania i november når de er matematisk klare, sier Veland.

– Den viktigste faktoren mellom Spania og Norge er kvalitet, og der er vi langt bak Spania, sier Veland.

Lagene i Norges gruppe etter seks kamper, poeng i parentes:

1. Spania (18), 2. Sverige (11), 3. Romania (10), 4. Norge (9), Malta (3), Færøyene (0).

Hør hva Norges kaptein Stefan Johansen sa om Martin Ødegaard etter søndagens kamp:

Publisert: 11.09.19 kl. 13:45 Oppdatert: 11.09.19 kl. 14:30