KJENTE FJES Petter Northug og Bent Svele er sentrale TV 2-profiler. Mens Northug har økonomiske interesser i hvordan langrenn fremstår som gren, kommenterer Svele sin egen datter spille håndball. Foto: NTB Scanpix

Kommentar

Tette bånd i TV 2: Er alt greit så lenge vi vet det?

Det store publikum ser neppe problemet med at Bent Svele kommenterer datteren eller at forbundssponsor Petter Northug får hausse opp langrenn på TV 2. Det betyr ikke at det er uproblematisk.

Torsdag kom meldingen om at TV 2 endelig tar grep, etter at det gjentatte ganger er blitt avdekket valg som er problematiserbare ut fra pressens faglige regelverk.

Nå åpner sportsredaktør Vegard Jansen Hagen boken i detalj om det fargerike ekspertkorpsets roller, fordi han sier det er «publikums tillit» de lever av.

Det har han selvsagt rett i at de gjør.

Men det er ikke publikums tillit alene dette handler om, og strengt tatt er det neppe gjort så mye skade akkurat på den.

Folk flest kjenner ikke Vær Varsom-plakatens punkt om uavhengighet, og viktigheten av å unngå verv og roller som blant annet kan skape spekulasjoner om inhabilitet.

Når redaktør Erik Waatland i fagnettstedet Medier24 påpeker det hårreisende i at kanalen lar en ekspert kommentere sin egen datter, noe TV 2 til og med har laget en gladsak av, er det han som får strømmen av hets i innboksen.

Uten at Waatland har noe mindre rett av den grunn.

Sportsjournalistikken har nemlig i praksis over altfor lang tid fått leve i en verden med egne spilleregler.

Men samme etiske rammer gjelder faktisk her som på andre fagfelt, og presseetikk skal ikke være en popularitetskonkurranse.

Hvorfor er det da dette så mye å mase med?

I TV 2s gjennomgang av bindingene, som er et eksempel til etterfølgelse hva gjelder åpenhet, konkretiseres Petter Northugs interesser.

Det er fint at han nå ikke skal få kalle seg ekspert, men han skal være «blant de mest interessante og innsiktsfulle stemmene innen langrenn», ifølge TV 2.

Da oppstår det fort situasjoner å ta tak i.

La oss ta et hypotetisk eksempel: Vinteren 2019/20 fortsetter Norge med å tapetsere alt som tapetseres kan av resultatlister, mens publikum svikter i andre land, tv-seere bryr seg ikke i Europa, arrangører sliter og grenen fortsetter å bli mer og mer et NM.

Hvilken valør velger stemmen? Er det da irrelevant at vedkommende har økonomiske egeninteresser rundt sportens standing, både som mentor i forbundet, sponsor og selger av skibriller?

En annen på langrennssiden, Petter Skinstad, satser selv som langrennsløper. Oversikten viser sponsorrekken hans. Han er kjent for et overivrig forsvar av langrenns posisjon i sosiale medier, med åpenbare interesser i at grenen kommer godt ut. Er det da greit at han får «TV 2-stempel», så lenge alt er åpent om bindingene?

Hvis pappa Åge engasjerer seg i noe langrennspolitisk i tv-rollen, for eksempel etter at nasjonalt eller internasjonalt forbund har fått kritikk, hva da med at han har vært helt sentral i NSF og har verv i FIS?

Og hvis noen brekker en stav, er det både TV-stemmen og Swix-direktøren som kommenterer det. Ok så lenge vi vet?

Når Thor Hushovd, ifølge listen, har et samarbeid med Arctic Race of Norway, er det innenfor at han deltar i redaksjonelle sammenhenger om rittet, så lenge vi kjenner dobbeltbookingen?

Interessant er det også at Jesper Mathisen skriver tippetips i samarbeid med Norsk Tipping, mens han var involvert hos det norsk tilsynsmyndighet kaller «ulovlige aktører» inntil 1. januar i år.

Sånn kunne vi fortsatt også langt utover TV 2, og det bør vi gjøre, uansett hvor tåpelig hardcore-sportsfansen synes at dette er.

Og da er for ordens skyld selvsagt VG blant aktørene hvis valg bør debatteres.

Selv om Jansen Hagen hopper bukk over essensen i deler av problemet, er det all grunn til å rose TV 2 for at de legge ut denne listen.

Sport er nemlig ikke bare en lek.

I diskusjonene rundt Sveles datterkommentering kom argumentet om at «sport er ikke nyheter» frem.

Jo, det er akkurat det sport er!

Millionstrømmer, maktkamper, etiske veivalg, aktualitet, sensasjon og vesentlighet i folks liv utgjør sentrale deler av sportens verden, ikke bare skildringer av øyeblikk på idrettsbanen.

Derfor må vi stille de samme faglige kravene til journalistikk om sport som til andre fagfelt – uansett om publikum synes at sirkusforestillinger er mer spennende enn et ordskifte om dekningen.

Publisert: 07.09.19 kl. 11:15