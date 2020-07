I TOPPEN: Viktor Hovland kjemper om de virkelige topplasseringene før søndagens avsluttende runde. Foto: Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland fortsetter storspillet - på andreplass før siste dag

Viktor Hovland (22) leverte en ny strålende runde på dag tre av PGA Tour-turneringen Workday Charity Open. Nordmannen avanserte fra sjette- til andreplass etter en runde seks slag under par og skal gå i søndagens lederball.

Nå nettopp

Hovland holdt igjen imponerende høyt nivå under den tredje runden og gjorde intet mindre enn åtte birdier. Flesteparten av dem var også fra innenfor tre meter takket være et strålende spill fra tee til green.

Hovland fikk en drømmeåpning på runden med birdie på de to første hullene, og med ytterligere to birdier på hull fire og syv rundet han halvveis fire slag under par. På hull ti kom rundens første bogey, men Hovland lot seg ikke affisere.

Allerede på hullet etter ble det en ny birdie, og med nye birder på hull 14 og 15 sørget Hovland for å holde seg oppe i teten.

Han måtte notere seg for dagens andre bogey på hull 16, men slo igjen tilbake med birdie på hullet etter. Med par på hull 18 endte han dermed runden seks slag under par, 66 slag, og er nå 14 slag under par totalt.

Kun tidligere verdensener Justin Thomas har gjort det bedre enn Hovland. Han har fremdeles ett hull igjen, men leder for øyeblikket med tre slag på Hovland før den avsluttende runden.

På grunn av dårlige værmeldinger vil spillerne gå tre og tre på søndagens avsluttende runde, og Hovland vil dermed spille i søndagens lederball. 22-åringen vil starte finalerunden 15.00 norsk tid.

Hovland skapte overskrifter med dette slaget på fredagens runde:

Hovland er inne i sin første fulle sesong på PGA Touren og har allerede skrevet historie ved å bli den første nordmannen som har vunnet en turnering. Det gjorde han i Puerto Rico Open i februar, som riktignok var en noe b-preget turnering.

Etter coronapausen har Hovland levert svært stabil golf, med plasseringssifrene 23, 21, 11 og 12 på de fire turneringene som har blitt spilt i sommer. Der har han alene spilt inn 406 000 amerikanske dollar, 3,83 millioner norske kroner. Totalt har han spilt inn 1,29 millioner amerikanske dollar, tilsvarende 12,1 millioner norske kroner med dagens kurs, på 13 turneringer siden sesongstart i september.

Vinneren av ukas turnering vil alene vinne rundt 1,1 millioner amerikanske dollar, drøyt ti millioner norske kroner.

Hovlands gode resultatrekke har også ført til at han er helt oppe på en 42. plass på verdensrankingen. Det er kun åtteplasser bak Henrik Stenson, som er den beste rangerte skandinaven for øyeblikket.

les også Hovland brøt «magisk» grense: – Helt ekstremt

Eurosport-kommentator Per Haugsrud var klar på at Hovland har en lys fremtid da han snakket med VG lørdag formiddag.

– Det er bare én ting som kan hindre ham, og det er skader. Resten er marginer, flaks og tilfeldigheter, sier han.

Haugsrud trekker frem stabiliteten som Hovlands fremste styrke.

– Jeg vil si at bunnivået til Hovland faktisk er høyere enn verdensener Rory McIlroy, sier Haugsrud.

BIRDIE: Hovland med birdieputten på hull 17. Foto: Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Neste uke er det en ny turnering på Muirfield Village-banen i Ohio. Banen ble designet av golflegenden Jack Nicklaus, og siden 1976 har man årlig arrangert prestisjetunge The Memorial Tournament på banen. Der skal også Tiger Woods spille sin første turnering på PGA Touren etter coronapausen.

Mens Hovland er i tetkampen på PGA Touren, spiller Kristoffer Ventura (25) denne uka på nivået under, Korn Ferry Tour. Ventura lå på tredjeplass etter to runder, og storspilte de første tolv hullene på lørdagens runde. Da var han seks slag under par og i ledelsen alene, men dessverre for nordmannen ble de siste hullene preget av en del stang ut.

Blant annet ble det en dobbeltbogey og to bogeyer, og han endte runden til slutt tre slag under par, og er på en delt niendeplass før søndagens avsluttende runde, seks slag bak leder David Lipsky.

Publisert: 11.07.20 kl. 23:46

Fra andre aviser